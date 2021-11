Il calo dei tassi reali risveglia l’oro: i livelli da monitorare in settimana

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Settimana fiacca quella alle spalle per i listini azionari internazionali. Svetta l’oro con un rialzo del 2,8% grazie alla nuova discesa dei tassi reali Usa: inflazione in aumento e politiche accomodanti della Fed spingono il metallo giallo. Tra le Borse incremento di poco superiore all’1% per gli Emergenti mentre Ftse Mib e Dax hanno chiuso sui valori della settimana precedente. La prossima settimana i dati macro dagli States non sono molto rilevanti: focus però sulle parole dei membri della Fed...