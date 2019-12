Il calore dai petali: Pangaia lancia il primo piumino imbottito di fiori selvatici Sui piumini l’innovazione è in fermento. Questa è la proposta della piattaforma di moda sostenibile produce anche T-shirt fatte di fibre di alghe e fissa le tinture (a base vegetale) con olio di menta di Chiara Beghelli

Piumino Pangaia

In questi giorni in cui i piumini (quelli di Moncler) sembrano essere la prossima, ricca preda nella finanza di lusso, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico si sperimenta la nuova frontiera sostenibile della loro imbottitura. A base di fiori secchi.

Le prime giacche che isolano dal freddo grazie a petali da fiori recisi sono state appena lanciate da The Pangaia, marchio statunitense creato da una piattaforma creativa di scienziati, esperti di tecnologie, artisti e designer che un anno fa ha proposto le sue prime creazioni: T-shirt fatte di fibre di alghe e di canapa, cappelli e calzini di poliestere riciclato, felpe in cotone recuperato da scarti, borse, cappelli, tutti materiali naturali o da riciclo.

Tinti peraltro solo con pigmenti naturali vegetali e fissati con un particolare trattamento all’olio essenziale di menta che, a quanto sostiene Pangaia, abbatterebbe la necessità di lavarli. Last but non least, sono prodotti da manifatture in Italia e Portogallo.

T-shirt in fibra di alghe tinta con pigmenti naturali

E ora, ecco i piumini, che al posto del piumino di oca sono riempiti con un mix chiamato FLWRDWN (si pronuncia “flower down”, letteralmente “piumino di fiori”), fatto di petali di fiori selvatici e di un biopolimero, mescolati a un aerogel. Dieci anni di ricerca, a quanto riporta il sito di Pangaia, sono occorsi per mettere a punto questa tecnologia ora brevettata. Il risultato è caldo, ipoallergenico, traspirante e del tutto biodegradabile. Certo, il rivestimeno esterno non lo è, ma è fatto in ogni caso di nylon e poliestere da riciclo. E Pangaia sta lanciando insieme a The Renewal Workshop un servizio gratuito di riparazione, rimessa a nuovo o riciclo del capo a fine vita.

Felpe in cotone da riciclo

I fiori utilizzati per il filling sono selvatici, coltivati in aree appositamente create per favorire la ripresa della biodiversità e per attrarre soprattutto farfalle. I campi non richiedono irrigazione e assorbono anche 12 tonnellate di CO2 per ettaro.