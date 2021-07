Il cambiamento in azienda al bivio tra forma e sostanza

Tornando al nostro esempio, gli elementi su cui ci si concentra per attuare il cambiamento di una cultura adeguata all'obiettivo di modificare il sistema di performance management sono:

1) Ruolo dei manager: poiché il manager è libero di stabilire la distribuzione dei compiti, bisogna identificare i meccanismi di governo e il grado di decentramento del potere.

2) Visione personale: la missione aziendale non è che la formulazione generica degli obiettivi istituzionali, utile per delimitare il campo delle attività dell'azienda. È compito di ogni manager tradurre la missione in un percorso di opzioni coerente con la propria visione.

3) Obiettivi culturali: poiché nelle aziende i fini istituzionali economici prevalgono su quelli di tipo non economico, è indispensabile identificare nel nostro caso gli obiettivi culturali, dato che incidono in maniera decisiva su tipologia e qualità delle soluzioni individuate, oltre a caratterizzare l’immagine dell’azienda.

4) Obiettivi aziendali: ciascun manager individua alcuni obiettivi organizzativi strumentali per realizzare una struttura adeguata al perseguimento della propria visione e delle finalità culturali.

Se proviamo a declinare questi quattro elementi in aziende di stampo gerarchico e con orientamento al compito/attività avremo le seguenti reazioni di tensione sulle persone e sul funzionamento, in particolare: un’eccessiva rigidità organizzativa dovuta a una gestione di tipo burocratico del compito, o una contrattazione all’interno dell’organo di governo (responsabile di unità organizzativa) sulle modalità di individuazione e assegnazione degli obiettivi; sul livello di delega relativo alle posizioni organizzative della struttura individuata; sulla stessa struttura organizzativa dotata di alcuni livelli eccessivi di coordinamento.

È comprensibile, da questo esempio, che il cambiamento introdotto in azienda è entrato in conflitto con la cultura dominante.Se immaginate che nello stesso istante in cui si crea un conflitto interno le richieste del mercato esterno (per dinamicità dei concorrenti, crescenti esigenze e consapevolezza dei clienti, frammentazione dei settori) richiedono comportamenti legati ad autonomia, responsabilità, flessibilità da parte di tutte le persone a tutti i livelli, si creano le condizioni per un conflitto esterno dell’azienda con il mercato.

Il cambiamento di un solo processo di performance management che è richiesto da un contesto di mercato esterno genera in aziende, con un approccio culturale di stampo “gerarchico”, una tensione interna che per essere superata richiede un reale cambiamento di cultura passando ad una di stampo “egualitario” con orientamento alle persone e al risultato.

* Partner di Newton Spa