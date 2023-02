Il cambiamento climatico e il futuro della globalizzazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante i crescenti segnali di divisione dell’economia globale in blocchi politici e le grandi sfide come l’inflazione, non possiamo commettere l’errore di ignorare il cambiamento climatico. A fronte di una politica globale del cambiamento climatico sempre più complessa, un punto sta diventando sempre più chiaro: le aziende giocheranno un ruolo chiave nell’affermare la lotta al cambiamento climatico come valore globale fondamentale.

La natura imprevedibile dei rischi operativi e di bilancio associati ai cambiamenti climatici rappresenta un forte incentivo per le aziende ad agire. Questo vale per le singole aziende, ma ancora di più per il coordinamento dei loro sforzi.

La logica di fondo è semplice: Quando le aziende fissano obiettivi ambiziosi per se stesse e contemporaneamente chiedono un maggiore impegno e trasparenza ai loro fornitori principali, si crea una pressione per l’azione lungo l’intera catena del valore. Questa pressione aumenta quando le grandi aziende agiscono da apripista, tracciando un percorso che gli altri dovranno seguire.

Il fatto che molte banche e investitori istituzionali riconoscano sempre più il rischio del cambiamento climatico e stiano modificando i loro processi di prestito e investimento è un ulteriore evento che spinge all’azione.

Inoltre, un impegno concreto nella lotta al cambiamento climatico è uno strumento importante per molte aziende per attrarre e trattenere i talenti. Sappiamo anche che abbiamo maggiori possibilità di riuscire a guidare un cambiamento positivo quando i dipendenti trovano i loro valori personali riflessi in una missione aziendale.