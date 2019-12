Il cambiamento efficace passa dall’equilibrio tra azioni a breve e strutturali

Regole. Per rendere concreta una visione di cambiamento è necessario cambiare le regole di funzionamento dell’organizzazione ed essere rigorosi nel farle rispettare. Deve essere chiaro a tutti cosa è coerente con la visione, cosa è prioritario, quale stile di leadership e quali comportamenti sono accettabili. In questo non ci sono mezze misure: poche e semplici dichiarazioni di principio, ma soprattutto determinazione nell’applicare con costanza le nuove regole.

Consenso. La ricerca di un ampio consenso interno ed esterno intorno alla visione è un aspetto vitale per il successo di un qualsiasi programma di trasformazione. La visione dell’organizzazione deve diventare la visione condivisa da tutti i suoi portatori d’interessi, attraverso un piano di stakeholder engagement che va costantemente manutenuto. Ogni organizzazione è un micro-cosmo che vive in osmosi con un sistema ampio costituito da dipendenti, clienti, fornitori, partner di business, autorità e istituzioni politiche, media, comunità di riferimento. La capacità di gestione del confronto e del consenso con questo sistema di interessi ha peso uguale, se non superiore, alle competenze strategiche ed organizzative che deve possedere il top management. Molti sono “inciampati” sulla gestione del consenso. Un manager attualmente al vertice di un grande gruppo finanziario mi ha recentemente confessato che «nel nostro settore ho visto pochi CEO licenziati per scarsi risultati economici; molti invece sono stati allontanati per relazioni personali non positive con alcuni stakeholder di peso o addirittura per una opinione espressa in pubblico considerata poco opportuna».

Simboli. Un programma di trasformazione richiede azioni simboliche, in particolare riguardo alle scelte inerenti le persone. Recuperare persone valide “affogate” nelle strutture operative, premiare in modo visibile l’impegno ed il merito, isolare la resistenza al cambiamento, combattere ogni forma di nepotismo intervenendo in modo determinato su chi «gioca contro» sono scelte fondamentali per la credibilità del nuovo management. «I capi cambiano, lui invece resta sempre lì, sorride falsamente al nuovo management ma continua a comportarsi come sempre… avrà santi in Paradiso?». Quel “lui” invece, deve essere il primo ad essere isolato o allontanato; non è solo una scelta manageriale, ma un gesto politico, in qualche modo una scelta dal significato morale.

Generatività. Quanti bravi dirigenti italiani (pubblici o privati) sono stati in grado di lasciare in eredità qualcosa di duraturo alle organizzazioni che hanno guidato, qualcosa che sia andato oltre la loro presenza fisica, oltre il loro carisma e contributo personale? Non molti. Per poterlo fare è necessario diventare manager generativi, saper guardare oltre se stessi ed esercitare una sorta di «altruismo manageriale». Un manager generativo sa come prendere il buono ereditato dalla gestione precedente e come lasciare la sua impronta di cambiamento senza che questa abbia bisogno di lui per essere sviluppata. Nelle aziende italiane i capi più bravi tecnicamente e più risoluti che ho conosciuto, sono anche quelli che a fine mandato hanno lasciato il maggiore vuoto manageriale. La generatività è una caratteristica che culturalmente non ci appartiene, o che comunque, non viene sufficientemente apprezzata nel nostro Paese.

I due modelli di manager.