Avvocati, arriva la prima commissione diritto degli esseri animali in Italia

Domani 21 marzo 2023 nell'aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano. alle 14,30. vengono presentate due commissioni:

1) la commissione diritto dell'Ambiente:

2) la prima commissione diritto degli esseri Animali in Italia.

«Viviamo un momento che richiede innovazioni storiche anche nelle scelte che un'Istituzione come l'ordine degli avvocati di Milano adotta per contribuire alla ripartenza del Paese e per favorire il cambiamento della giustizia e delle nuove opportunità degli avvocati in questo contesto» dichiara il presidente dell'ordine degli Avvocati diMilano, Antonino La Lumia.

Le due commissioni sono presiedute da Ettore Traini.