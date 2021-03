«Il cambiamento per i media è epocale e io scommetto sull’audiovisivo»

6' di lettura

«Come per tutti i sardi, anche per me c’è un resto del mondo al di là del mare. Tutto ciò che sta oltre è uguale. È “il continente”». Fedele Usai, originario di Quartu Sant’Elena (Cagliari), ha 50 anni. E la sua è una di quelle storie in cui il presente arriva dopo tanti passaggi che ne fanno a più riprese un “ex”. Peraltro in posizioni per nulla banali: Leo Burnett, Tbwa, Fiat, fino all’ultimo step come amministratore delegato di Condé Nast in Italia. Comunicazione, comunicazione corporate come responsabile in una realtà come la Fiat di Sergio Marchionne, ancora comunicazione come Amministratore delegato di un’agenzia, fino all’editoria nel mare agitatissimo dei periodici alle prese con la tempesta scatenata dall’avvento del digitale. Tutto questo prima dell’attuale sfida che eminentemente richiama lo spirito dei tempi: quell’audiovisivo in cui i colossi d’oltreoceano dello streaming stanno dettando i tempi e contribuendo a modellare i gusti di oggi e chissà per quanto altro tempo ancora.

Sulla Tenderstories in cui è entrato lo scorso gennaio come ad, e con una quota, Usai nutre grandi aspettative: «Ci sarà un’inevitabile dicotomia fra le grandissime realtà, player leader del mercato e chi riuscirà ad avere un ruolo da boutique. Noi puntiamo a questo».

Interamente controllata da Tendercapital, società di gestione fondi presieduta da Moreno Zani, un importante trofeo nel carniere lo ha messo proprio di recente questa società specializzata nella creazione di contenuti originali e nella produzione audiovisiva: lo scorso anno alla 77esima Mostra di Venezia il film «Padrenostro», valso a Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile. «Sull’audiovisivo si gioca oggi una partita decisiva, che ha a che fare con il linguaggio delle giovani generazioni». In questo quadro Tenderstories vorrà «puntare a finanziare progetti cinematografici, ma anche a veder nascere prodotti da zero. A scoprire nuovi talenti».

Progetto ambizioso, soprattutto in un contesto che per l’audiovisivo si mostra ora come non mai ipercompetitivo, con un mondo di opportunità, ma anche il rischio di rimanere imprigionati nell’impossibilità di trovare il varco per arrivare a incrociare preferenze e tendenze dei giganti dello streaming che da Netflix, ad Amazon Prime Video, a Disney, stanno dando le carte.

Di certo a Usai non è l’ambizione che manca. Non che l’ex ad di Condé Nast durante questo colloquio si lasci andare a proclami roboanti. Tutt’altro. Ma a ripercorrere la sua storia professionale è difficile non scorgere deviazioni improvvise. Anche incomprensibili per certi versi se non alla luce della curiosità personale unita a senso della sfida e, appunto, ambizione. «Oggi ancora di più che in passato ho la consapevolezza del fatto che siamo in acqua. In passato tu stavi su una riva e magari prendevi una barca per arrivare su un’altra riva. Oggi la stabilità è nella barca. Il senso di flessibilità e precarietà è da accettare. È da qui che bisogna partire».