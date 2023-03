Il cambiamento climatico allunga la stagione delle allergie per 10 milioni di italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

La primavera perde il primato di stagione delle allergie. Il cambiamento climatico e il conseguente innalzamento delle temperature, che causano la fioritura anticipata di piante quali betulla, parietaria, graminacee, cipresso e olivo e la prolungano nel tempo, favoriscono una presenza degli allergeni nell’aria per un periodo più lungo rispetto al passato e in una concentrazione maggiore. Lo sanno bene i dieci milioni di italiani che ne soffrono e che da qualche anno a questa parte hanno cominciato ad accusare i sintomi tipici - rinite, congiuntivite, tosse stizzosa tra i più comuni e, nei casi più seri, l’asma -, già alla fine dell’inverno o anche in estate e in autunno.

Questo fenomeno, secondo gli esperti, porterà a un aumento dei casi del 5% nei prossimi 5 anni e che ha già una ricaduta sull’inquadramento di queste patologie, non più considerate da un punto di vista clinico come malattie stagionali ma croniche.

L’impatto dell’innalzamento delle temperature sulla flora

«La progressiva tropicalizzazione del clima ha conseguenze importanti sull'ambiente vegetale – spiega Francesca Puggioni, specialista in malattie dell'apparato respiratorio e capo-sezione clinico organizzativo dell'Immuno Center di Humanitas, Rozzano oltre che membro del consiglio direttivo della Siaiic, la Società Italiana di allergologia, asma e immunologia clinica – e comporta che i pazienti allergici sono esposti a uno o più allergeni per un arco di tempo più esteso, con una durata più lunga della sintomatologia e un impatto significativo sulla qualità della vita, soprattutto se l'aderenza alle terapie non è ottimale o se si opta per il fai fa te. La situazione è ulteriormente complicata dalla scarsità delle piogge e delle nevicate che non riescono ad abbattere la quantità di pollini in circolazione».Il riscaldamento globale ha di fatto stravolto il calendario pollinico, strumento utile per medici e pazienti per programmare e calibrare le cure, che indica, in base alle differenti aree geografiche e alle rilevazioni di enti specializzati, la presenza degli allergeni che causano problematiche respiratorie.

Cambia anche la composizione della vegetazione

«L'andamento dei pollini – aggiunge Puggioni – è condizionato anche da un cambiamento nella composizione della vegetazione. A ogni grado di aumento della temperatura la flora si sposta da sud a nord di 100 chilometri. Ad esempio, ora troviamo una diffusione di olivi anche al nord, con la conseguenza che i pazienti sono esposti a più allergeni rispetto al passato. Se guardiamo agli asmatici, le crisi potrebbero essere più frequenti e di più difficile gestione». «Secondo i dati Istat del 2019 in Italia - prosegue la dottoressa - sono deceduti 500 pazienti per crisi asmatiche acute, nonostante sia una malattia curabile con la somministrazione del farmaco inalatorio più adatto sia in cronico che utilizzato al bisogno. Bisogna avere la consapevolezza che le allergie non sono malattie di serie b perché hanno un impatto sulla qualità della vita e sulla vita stessa».

Qual è la causa delle allergie?

La ricerca ha individuato l'origine delle allergie nei geni: «La predisposizione a soffrire di allergie – spiega ancora Puggioni - è scritta nel nostro DNA ed è trasmissibile. Questo significa che da una mamma allergica nel 60% dei casi nascerà un bambino allergico. Se il papà è allergico, le probabilità che il figlio sviluppi un’allergia saranno del 40%. Se sono allergici entrambe i genitori, avremo una possibilità pari al 100%». Alla predisposizione genetica si aggiungono fattori ambientali, come l'inquinamento, e climatici che possono impattare sul sistema immunitario peggiorando lo stato di infiammazione allergica. «In chi ha sofferto da piccolo di allergie alimentari o di dermatite atopica, l'insorgenza dei sintomi si verifica più frequentemente in età adulta, dai 30 anni in poi Ma, in generale, le allergie potrebbero esordire anche a 70 anni. Chi sviluppa una rinite allergica a 20 anni, se non adeguatamente seguito, potrebbe essere un asmatico a 40 e un paziente con insufficienza respiratoria a 60», sottolinea la specialista.