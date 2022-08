Il cambio della cultura del lavoro e la forza della formazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

I profondi cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni in vari aspetti della società hanno anche radicalmente modificato l’approccio al mondo del lavoro. Uno dei fenomeni più à la page in questo ambito è la cosiddetta Great Resignation, cioè l’aumento delle dimissioni volontarie, spesso anche in assenza di un’altra opportunità di impiego.

McKinsey sostiene che il 40% dei lavoratori in Paesi anglosassoni ha intenzione di cambiare lavoro nei prossimi 4-6 mesi. L’Associazione Italiana di Direzione del Personale (AIDP) riporta che le dimissioni volontarie fra i giovani in Italia riguardano il 60% delle aziende. Ma ritengo che non sia tanto interessante discutere della portata della Great Resignation in sé, quanto riflettere sulle tendenze più ampie in cui essa si inquadra.

Credo che queste tendenze siano in sintesi due.

La prima è una perdita di importanza relativa del lavoro nella vita delle persone. Ciò non significa necessariamente che il ruolo e l’importanza del lavoro vengano ridimensionati. Le persone sembrano infatti più attente che in passato al worklife balance, dando maggiore peso non solo alla libertà ed alla flessibilità nella gestione dei propri tempi e impegni privati, ma anche al significato e all’impatto più ampio, rispetto alla sola carriera professionale, che le proprie attività lavorative hanno.

Ma, come si diceva, tutto ciò non accade solo ridimensionando il peso del lavoro («la mia vita non coincide con il mio lavoro»). Si esprime in realtà anche all’interno della sfera lavorativa («il mio lavoro è parte della mia vita e quindi dev’essere in sintonia con essa»).