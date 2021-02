Il cambio manuale con doppietta automatica

Il cambio manuale a sei rapporti è molto preciso (un pochino rigido come nelle auto sportive) e, grazie alla funzione iMt (il tasto si trova a fianco delle leva), permette di fare automaticamente la doppietta, così da non “perdere giri” nella cambiata. Infine, per gli amanti della auto sportive e del “traverso”, segnaliamo che il freno a mano è manuale.