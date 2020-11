Il camion-robot ridisegna la raccolta dei rifiuti in città Il sistema della Esa aggancia e svuota i cassonetti senza che l’autista scenda dal mezzo. Un software “vede” dove sono i rifiuti e stabilisce il percorso di raccolta di Antonio Larizza

Un sistema per la raccolta dei rifiuti urbani composto da cassonetti connessi, camion-robot che li “agganciano” e li svuotano senza che l’autista scenda dal mezzo, interfaccia dotata di visione artificiale, software in grado di programmare il percorso: combinando Gps e internet delle cose, si va solo dove ci sono rifiuti. È il sistema a misura di smart city prodotto da Esa, azienda emiliana con 85 dipendenti specializzata in soluzioni innovative per l’ambiente. «Un risultato ottenuto con un gioco di squadra e valorizzando le figure giovani presenti in azienda e le loro idee nuove», spiega la vice presidente Giorgia Iasoni.

La piattaforma 2AS (Two Automatic System) è stata progettata dalla divisione Waste di Esa, azienda fondata nel 1966 a Bibbiano (Reggio Emilia) e diventata negli anni una realtà multi-business con soluzioni per amministrazioni pubbliche, multiutility, aziende e privati su quattro macro-aree di attività: rifiuti, depurazione, servizi di rigenerazione e movimentazione dei cassonetti, demilitarizzazione.

Le città che hanno adottato 2AS registrano, a regime, tassi di raccolta differenziata superiori all’80%. I vantaggi del sistema vanno dalla velocità - il ciclo operativo per svuotare un cassonetto richiede 69 secondi - all’essere mono-operatore e al fatto che l’autista del camion può svolgere tutte le operazioni stando seduto in cabina. Con un semplice tocco di schermo, dalla posizione di guida l’operatore può per esempio segnalare la presenza di un rifiuto ingombrante - il sistema invia in automatico la posizione alla centrale di comando - o anche l’impossibilità di eseguire la raccolta per la presenza di un’auto parcheggiata in prossimità dei cassonetti.

I contenitori comunicano quando sono pieni e segnalano anomalie, riconoscono gli utenti, distinguendo tra residenti e non residenti, tengono traccia della quantità dei rifiuti depositati. Tutto questo è reso possibile dall’integrazione di tecnologie come Gps, internet delle cose e intelligenza artificiale.

Il sistema 2AS è in continua evoluzione. «Stiamo lavorando – racconta Alessio Valentini, direttore operativo Esa – per migliorare i sistemi di visione di bordo. L’obiettivo è integrare piattaforme di visione artificiale di derivazione automotive, più adatte alle esigenze del nostro sistema rispetto a quelle sviluppate per applicazioni industriali».