Il campionato del gambero aspettando la Champions. La Roma consolida il terzo posto

Vola anche la Roma: 3-0 all’Udinese

Intanto con un perentorio 3-0 la Roma liquida i friulani e consolida il suo terzo posto in classica staccando il Milan di tre punti e l’Inter di cinque. Una Roma concreta che, scacciando i fantasmi della sconfitta europea con il Feyenoord, ribadisce che non vuole perdere il treno della Champions. Opposta a un’Udinese in decrescita, la squadra di Mourinho sfrutta al meglio le palle inattive andando al gol dopo un rigore tirato sul palo da Cristante e ribadito in rete da Bove.

Di Pellegrini, ben servito da Belotti, e di Abraham nel recupero, le altre due reti giallorosse. Un rigore, non sfruttato da Pereyra, è stato concesso anche all’Udinese. La Roma comunque va a gonfie vele. E le vanno tutte bene, compresa una sua certa facilità a conquistarsi i rigori come dimostra il suo record (9 penalty) ottenuti finora in questo campionato. Il vulcanico Mourinho, con il suo attivismo mediatico, evidentemente li attira. «Rigore è quando arbitro fischia», diceva giustamente Vujadin Boskov

Seconda sconfitta di fila per la Juventus

Che l’Europa sia matrigna, lo dimostra anche il nuovo ko dei bianconeri, sconfitti per uno a zero (rete di Defrei) dal Sassuolo. Anche la squadra di Allegri era reduce dal turno di coppa. E infatti per un’ora la partita è stata straziante. Di una noia abissale. Con l’esperimento del doppio centravanti (Vlahovic-Milik) miseramente fallito. Passata in svantaggio, la Juve è uscita dal buio ma ormai era troppo tardi. Non era mai accaduto, quest’anno, che la squadra di Allegri venisse battuta due volte di seguito. È il terzo ko nelle ultime 4 gare. C’è anche un certo mal di trasferta per le sei sconfitte subite lontano da casa. Segnali allarmanti. Pur non brillando, prima almeno vinceva. Ora è più coerente: gioca male e quindi perde.

Amstel Gold Race, nuovo exploit di Pogacar

Con un campionato ormai tutto proiettato sulle sfide di Champions, ci pensano gli altri sport a darci delle emozioni. Il tennis con Sinner che sfiora il colpo grosso a Montecarlo. Poi la MotoGp con Bagnaia che cade anche ad Austin dopo aver dominato la pole e la Sprint; infine il ciclismo che corsa dopo corsa ci racconta gli exploit di una nuova generazione di fenomeni come Pogacar, Van Der Pole, Van Aert. L’ultima straordinaria impresa è quella di Andrej Pogacar che, dopo aver dominato due settimane fa i muri del Pavè al Giro delle Fiandre, firma questa volta un nuovo capolavoro vincendo in Olanda la classica della birra, l’Amstel Gold Race, dopo una fuga di 90 chilometri in cui ha frantumato la resistenza di una quindicina di audaci che hanno inutilmente tentato di stargli dietro. L’ultimo a cedere è stato il campione olimpionico di mountain bike Tom Pidcock. Ma anche il britannico, a 28 km dal traguardo, sulle rampe del Keutemberg, ha dovuto mollare la presa. Troppo forte, Pogacar, che firma l’undicesimo successo della stagione, il 57esimo della sua carriera. Un fenomeno questo sloveno, punta di diamante di un ciclismo giovane e sempre arrembante, che si è già prenotato per la prossima Freccia-Vallone e per la Liegi-Bastogne -Liegi (domenica prossima), l’ultima corsa delle Ardenne che chiuderà il ciclo della classiche del Nord. Van Der Pole, già vincitore all’ultima Roubaix, questa volta non ha partecipato ma, come ha raccontato Pogacar, è stato comunque sul pezzo. «Mi ha telefonato dicendomi di attaccare proprio sul Keutemberg…», ha rivelato al traguardo lo sloveno. Rivali in corsa, ma quasi amici nella vita. È lo spirito di una nuova generazione che sta profondamente rigenerando il ciclismo... Peccato che gli italiani, a parte Filippo Ganna, non facciano parte di questa nouvelle vague sempre al caccia di nuovi traguardi. A proposito: Andrea Bagioli, primo degli azzurri, si è qualificato sesto con un ritardo di oltre tre minuti.

