Il campus della ricerca che è diventato ospedale Anna Sapino, direttore scientifico del Candiolo, illustra le strategie della struttura nata a Torino grazie alla Fondazione per la ricerca sul cancro di Filomena Greco

La presentazione della collaborazione tra Candiolo e Italian Institute for Genomic Medicine (IIGM) di Compagnia di San Paolo. Da sin. Andrea Agnelli, Anna Sapino, Francesco Profumo e Ruggero De Maria

4' di lettura

Centocinquanta trial clinici all’anno, 200 ricercatori sul campo, tra medici, fisici e biotecnologi, circa 9 milioni di risorse grazie al 5 per mille nel 2019, un legame forte con Torino e con il tessuto imprenditoriale del Piemonte. «Abbiamo costruito in questi anni un rapporto di fiducia con chi decide di sostenerci» , racconta Anna Sapino, docente di anatomia patologica e direttore scientifico della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia-Irccs di Candiolo. «Il nostro mandato è fare della ricerca traslazionale, che possa dare dei risultati applicabili sul paziente», aggiunge. Una ricerca, dunque, focalizzata sui percorsi di diagnosi e cura. E così negli anni Candiolo è diventato un campus dedicato all’oncologia, dove pazienti e ricercatori vivono fianco a fianco, dove ricerca in laboratorio e ricerca clinica si incontrano in maniera naturale.

Il centro oncologico IRCCS Istituto di Candiolo

Candiolo nasce inizialmente come Istituto di ricerca, poi, grazie all’impegno della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro presieduta da Allegra Agnelli, si arriva all’ospedale. «Ci siamo resi conto che i risultati della ricerca potevano essere traslati direttamente sui pazienti - racconta Sapino - e così è nata una competenza clinica che si è concretizzata grazie ad una convenzione con la Regione Piemonte». Candiolo dunque è diventato un ospedale, parte della rete oncologica piemontese, con all’attivo 6.600 interventi chirurgici, quasi 8mila ricoveri, 1,8 milioni di prestazioni specialistiche. In parallelo ha avviato con il ministero della Salute il percorso di accreditamento come Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs), unico in Piemonte - oggi presieduto da Andrea Agnelli - con una produzione scientifica di alto livello che si concretizza in termini di punti di Impact factor (952,755 nel 2019) e oltre 6.500 citazioni.

Duecento i ricercatori in campo tra medici, fisici, veterinari, biotecnologi, biologi. Da qualche mese nel gruppo di lavoro sono entrati anche i ricercatori dell’Italian institute for genomic medicine (Iigm), ente strumentale della Compagnia di San Paolo dedicato alla ricerca nel campo della genetica, della genomica e della medicina traslazionale. Candiolo è stato tra i primi Istituti a provare come il tumore origini da alterazioni del Dna. «La ricerca in Istituto è nata studiando le alterazioni del Dna che potevano essere causa dell’insorgenza dei tumori» spiega Sapino. In un secondo momento l’evoluzione della ricerca ha permesso di partire da queste alterazione per sviluppare dei test e valutare la risposta del tumore a quei trattamenti che negli anni si sono sviluppati come i farmaci intelligenti.

La cornice è quella della “medicina personalizzata” e della “genetica applicata” nei percorsi di terapia. «Il passo successivo che stiamo facendo è quello di curare il tumore del paziente e di offrire, in caso di una recidiva, una risposta terapeutica nuova e si spera ancora più efficace; il tumore è una malattia cronica - aggiunge Sapino -: alcune volte si guarisce, altre volte la malattia si cronicizza ma non provoca la morte del paziente. Il nostro obiettivo è di garantire la continuità della cura e la qualità di vita».

Il fine ultimo della ricerca traslazionale è il disegno di un trial clinico. «Ogni mese abbiamo un incontro definito Clinical research council aperto a tutti, durante il quale chi deve attivare il trial presenta il background, le caratteristiche del percorso, i pazienti elegibili e quindi la necessità del trial per le esigenze dei pazienti stessi. La decisione deve essere unanime, altrimenti si passa ad uno step successivo di approfondimento». L’ultima parola spetta al Comitato etico, organo di fondamentale importanza per studi che vedono i pazienti come protagonisti. I trial dunque rappresentano percorsi di ricerca applicata che puntano a migliorare la qualità e l’efficacia delle terapie e dei farmaci.