Il Canada investe 200 milioni nell’ex area Expo di Milano

Investimento di lungo periodo, visione del futuro ma anche sogno di realizzare un complesso immobiliare d’avanguardia. Sono le linee guida dell’operazione messa a punto dal fondo pensione canadese CPP Investments nello sviluppo che gli australiani di Lendlease stanno portando avanti per Mind, l’ex area Expo2015 a Milano.

L’accordo appena siglato prevede il coinvestimento paritario da totali 400 milioni di euro di Lendlease e CPP Investments in un fondo real estate italiano destinato allo sviluppo della Fase 1 dell’area del West Gate di Milano Innovation District (Mind). L’intesa con CPP Investments, che ha oggi all’attivo asset under management per 497,2 miliardi di dollari canadesi (quasi 340 miliardi di euro), si inquadra in un rapporto di lunga data tra i due gruppi, già impegnati insieme nel progetto di una torre per uffici a Barangaroo, Sydney (Australia), e nella costruzione di 800 appartamenti da gestire in locazione a Elephant Park, Londra (Regno Unito).

Mind, che nasce come partnership pubblico-privato con la società Arexpo - proprietaria dell’area e partecipata da Mef, Regione Lombardia, Comuni di Milano e di Rho, Fondazione Fiera Milano e Città Metropolitana di Milano - punta a diventare un distretto dell’innovazione focalizzato sulle scienze della vita e sulla tecnologia in un’area di oltre un milione di metri quadrati. I diritti per lo sviluppo privato di Lendlease che valgono 99 anni riguardano circa 480mila metri quadrati, per un valore dello sviluppo stimato in circa 2,5 miliardi di euro. Mind ospiterà il nuovo campus dell’Università Statale e l’ospedale ortopedico Galeazzi, ma anche lo Human Technopole, il nuovo istituto di ricerca italiano per le scienze della vita, altri centri di ricerca e anche Federated Innovation, un ecosistema sinergico dell’innovazione che coinvolge più di cento aziende impegnate a co-creare innovazione e scoperte nei settori delle “Lifescience” e “City of the Future”.

Uffici, laboratori, case in affitto, negozi e spazi per i residenti si affiancheranno alle istituzioni pubbliche, in un distretto dove vivranno e lavoreranno ogni giorno fino a 60mila persone.

«Per la prima volta in Italia nasce un fondo immobiliare non specialistico, che in pratica investe su tutte le asset class per costruire l’ecosistema per innovazione, educazione e ricerca di Mind» racconta Andrea Ruckstuhl, head of Continental Europe di Lendlease, che sottolinea come concetti quali l’impatto sociale e la decarbonizzazione accomunino il suo gruppo e CPP Investments.