Il cancello di casa ora si apre dallo schermo dell’auto con Android Auto ed Apple CarPlay

Grazie a smartphone o smartwatch, Telepass e grazie anche al computer di bordo della propria auto, si può controllare comodamente chi esce e chi entra anche da remoto, si possono bloccare o programmare gli accessi e si ovvia al problema della duplicabilità dei radiocomandi da parte di malintenzionati, grazie ad un sofisticato sistema di crittografia che protegge dagli attacchi hacker.

L'interesse di diverse aziende per le soluzioni 1Control

Le soluzioni di 1Control per la gestione della propria casa hanno già attirato numerose aziende, con cui sono state instaurate collaborazioni e durature con il brand bresciano: a partire da Silca, azienda leader di mercato nella duplicazione delle chiavi, con 300mila punti vendita nel mondo, che ha selezionato 1Control SOLO come prodotto OEM a proprio marchio. Pilomat, azienda del gruppo tedesco Hörmann, leader nel settore delle automazioni per cancelli, garage e porte, ha selezionato la tecnologia 1Control per integrarla in tutti i dissuasori stradali con la prima installazione A2A a Milano a febbraio 2022.

Maserati, storica azienda di automobili sportive di lusso, ha voluto offrire ai suoi clienti l'esperienza di accesso a casa con 1Control SOLO in OEM a proprio marchio come accessorio delle vetture della gamma; e infine Telepass NEXT, la prima soluzione al mondo in grado di racchiudere in un unico dispositivo assicurazione, telematica, telepedaggio e apertura smart di cancelli.

