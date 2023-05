Il cane che può camminare sull’acqua e l’intelligenza artificiale che non nuota

Se l’AI ha la capacità di re-ontologizzare la realtà (come ci insegna la sottile mente di Luciano Floridi), questo avviene specialmente nell’ambito del rapporto con la cosiddetta realtà: dove prendiamo informazioni, come studiamo, che cosa leggiamo, che cosa vediamo (o non vediamo).

L’impatto dell’AI sulla nostra vita

È un aspetto della nostra quotidianità che ha ormai assunto un’importanza capitale, sia sul piano individuale che su quello collettivo. È dunque legittimo che ci si preoccupi di riflettere seriamente, con le migliori risorse possibili, sull’impatto che l’evoluzione della AI potrebbe avere su dimensioni anche rilevanti del nostro vivere.

La seconda riflessione è che stiamo perdendo un’opportunità notevole. Perché, invece che concentrarci solamente su quel che debba essere pensato in merito all’AI, non possiamo partire da un punto di vista diverso? Perché non partire da ciò che rende unico l’Umano? Forse, chiarendo a noi stessi che cosa riconosciamo come Umano potremo di conseguenza comprendere, demistificare e ridefinire quel che ci aspettiamo dall’AI. Nel farlo, potremmo di conseguenza attribuirle la naturale funzione di “sistema non-Umano” che crediamo le debba competere, definendone serenamente ambiti applicativi e funzionali.

Qui entriamo in un campo minato. Sia perché il tema è altamente complesso – dunque non facile – sia perché parlare di che cosa caratterizzi l’Umano equivale a evocare in campo intellettuale l’analogo del tifo calcistico al bar sotto casa. Bagarre quasi certa. C’è però un valore ulteriore e importante in questa possibile direzione: significa impegnarsi su una strada costruttiva e condivisa. Accostarsi al cerchio del dibattito sull’Umano è di per sé un atto sano, rigenerante, che tende alla costruzione di una comunità di pensiero. È uno sforzo politico nel senso più nobile ed evoca il valore intramontabile del dialogo.

L’Umano è pensiero calato in una corporeità: noi pensiamo grazie alla base biologica del nostro esistere. Questo aspetto di cosiddetto embodiment conduce invariabilmente al valore delle emozioni: ci piacerebbe che tornassimo a parlare delle emozioni e del loro profondo rapporto con la comprensione del mondo.