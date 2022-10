Il cane robot di Boston Dynamics debutta al lavoro in cantiere in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il cane robot entra debutta in un cantiere in Italia. Spot, il cane robot di Boston Dynamics e Trimble, Dall'America, è sbarcato a Chorus Life Bergamo: il cantiere a elevato tasso tecnologico è stato infatti scelto per il primo test nel mondo italiano delle costruzioni del Paese.

Chorus Life è tra i più grandi progetti italiani di rigenerazione urbana: un vero e proprio smart “human” district promosso da Polifin, sviluppato dal gruppo Costim, in fase di realizzazione da parte della controllata Impresa Percassi.

Il sistema unico integrato “Spot” sviluppato da Boston Dynamics e Trimble - massima frontiera innovativa nell'industria edile - è stato testato per la prima volta in Italia in un cantiere dimostrando come digitalizzazione e tecnologia possano non solo rendere più efficiente il monitoraggio delle attività di costruzione ma, anche, impattare in maniera positiva sulla sicurezza sul lavoro.

Grazie alla sua capacità di muoversi su qualsiasi terreno, anche il più sconnesso, e di operare in condizioni meteo avverse, l'utilizzo del robot permette di ridurre gli spostamenti delle persone, limitandone di fatto l'esposizione a fattori di rischio.

In particolare, “Spot” è stato equipaggiato con una serie di device - sensori per la raccolta dati, laser scanner Trimble X7 per la Reality Capture, oltre a telecamere e vari strumenti integrati per la mappatura dell'ambiente - che consentono di automatizzare e rendere più efficienti le attività di routine di monitoraggio dei lavori nei cantieri: dalla scansione dei siti, al rilevamento dei progressi nella costruzione fino all'individuazione di eventuali malfunzionamenti negli impianti.