Il “cannone” per la neve programmata è diventato invisibile. È “The Ghost”, l’ultima invenzione dell’altoatesina Demaclenko (Gruppo Hti) che ha realizzato un impianto d’innevamento che letteralmente scompare dalla vista degli sciatori. Il primo impianto è già in funzione in Val Gardena. Hti ha voluto sviluppare una soluzione che mixa facilità d’uso, funzionalità ed efficienza nella gestione. Il generatore di neve è montato su un dispositivo di sollevamento idraulico per poi essere completamente riposto in un pozzetto attraverso una botola una volta terminato l'innevamento.

Le basi di questa tecnologia unica al mondo erano già state poste con la E-Tower ma questa soluzione pone il generatore di neve su un ascensore inclinato retrattile. Invece con “The Ghost” c’è stato un netto miglioramento per rispondere ancora meglio alle esigenze specifiche di impiantisti e sciatori. Protetto dalla botola il generatore di neve può essere riposto direttamente nel pozzetto quando non è in funzione nella stagione invernale o durante tutto il periodo estivo. Oltre ai vantaggi pratici, ciò consente ai componenti del sistema di innevamento di integrarsi in maniera discreta con l’ambiente circostante.

In azione The Ghost di Demaclenko

Grazie alla posizione elevata sulla torre di sollevamento, è possibile inoltre ottenere risultati di innevamento ottimali, mentre il controllo completamente automatico con supervisione tramite sensoristica dedicata garantisce una grande facilità di gestione. Per la manutenzione o la rimozione, il generatore di neve viene semplicemente abbassato. Dal punto di vista statico, la struttura è ovviamente progettata in modo che anche i battipista possano passarci sopra senza problemi.