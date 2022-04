Il canto del cigno del V12 termico puro: Aventador Ultima è pronta per la storia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nessuna batteria. Zero autonomia elettrica. Una presa di ricarica? Assente. Preistoria? No, tradizione motoristica capace di far battere il cuore. La Aventador 780-4 Ultimae è pronta a diventare un capitolo fondamentale nella storia Lamborghini. Il suo valore aggiunto risiede nell’essere l’ultima V12 aspirata priva di elettrificazione prodotta a Sant’Agata Bolognese, in attesa di essere sostituita nel 2023 dalla nuova hypercar plug-in con potenza superiore ai 1000 cavalli e possibilità di viaggiare in modalità completamente elettrica.

Per Lamborghini è infatti iniziato un nuovo corso che porterà ad una elettrificazione della gamma, con il quarto modello totalmente a zero emissioni atteso nella seconda metà del decennio e pronto ad essere realizzato sulla piattaforma modulare PPE sviluppata da Porsche e Audi. Tornando alla protagonista della nostra prova, la Ultimae è un oggetto da collezione su quattro ruote e di sicura rivalutazione futura: prodotta in 350 esemplari in versione coupé e 250 in versione Roadster, chiude l’era dell’Aventador iniziata nel 2011 ed è pronta ad essere esposta accanto a vere e proprie icone come Miura, Countach e Diablo.

Via di mezzo tra le versioni S e SVJ, porta la potenza della motorizzazione V12 da 6.5 litri a 780 cavalli, dato record per un dodici cilindri aspirato di Sant’Agata. La trazione è integrale con quattro ruote sterzanti.

Ora però è arrivato il momento di salire sulla Ultimae, per provare emozioni destinate a scomparire in un’era di hypercar elettriche con potenze a quattro cifre ma dal basso appeal emozionale.

Perché sull’ultima Aventador basta premere il pulsante di accensione per generare un turbinio di emozioni, grazie alle note prodotte dai dodici cilindri posizionati alle nostre spalle. Nel traffico della via Emilia sembra di essere tornati indietro nel tempo, con il cambio ISR robotorizzato a singola frizione che mostra la sua anzianità di progetto nel passaggio delle marcie o per l’impianto infotainment di derivazione Audi di oltre un decennio fa. Tutto però passa in secondo piano, quando si preme sul pedale dell’acceleratore e il V12 allunga fino a quasi 9 mila giri. Selezionando la modalità Corsa, il cambio mette a dura prova collo e schiena per l’irruenza nei passaggi di marcia e sottolinea tutto il potenziale della Ultimae capace di raggiungere una velocità massima di 355 km/h e di coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 2.8 secondi.