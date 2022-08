Il caos degli aeroporti rallenta le prenotazioni. L’allarme dei tour operator

«Tutto questo danneggia molto il nostro business, proprio adesso che, dopo due anni difficili, iniziavamo finalmente a vedere un po’ di luce – dice Ezhaya –. Non registriamo per fortuna molti annullamenti, tranne qualcuno a causa però soprattutto del Covid, ma certo sulle nuove prenotazioni abbiamo riscontrato una flessione, molte persone preferiscono non rischiare di avere disagi durante la vacanza. Siamo convinti che questa ripartenza così rapida abbia preso tutti in contropiede, quindi con la conclusione del picco stagionale, da fine settembre in avanti, questi problemi andranno verso una soluzione».

I fattori scatenanti, come noto, sono legati soprattutto al fatto che molte compagnie hanno disinvestito durante la pandemia, licenziando il personale, soprattutto quello di terra. In alcuni casi invece, ad esempio in Italia dove è stato possibile far ricorso agli ammortizzatori sociali, il disagio e le difficoltà sono state meno evidenti, sebbene l’interconnessione del sistema aereo sia tale da rendere inevitabili ricadute a catena su tutti gli scali.

La necessità di una programmazione

Il problema vero viene del resto da più lontano ed è strutturale, dice Franco Gattinoni, presidente di Fto (la Federazione del turismo organizzato di Confcommercio): «Quello che manca, e non da oggi, è una programmazione a livello nazionale. Non possiamo affidarci a compagnie, in prevalenza le low cost, che aggiungono aerei e inaugurano nuove rotte all’ultimo minuto attraverso accordi che durano per pochi mesi e non permettono di programmare un turismo di qualità, che è quello che servirebbe all’Italia». I turisti altospendenti, in particolare dall’estero, tendono infatti a prenotare con largo anticipo le proprie vacanze e per intercettare questa domanda i tour operator hanno bisogno di una programmazione sul lungo periodo e di certezze.

La pandemia ha solo fatto esplodere queste contraddizioni già esistenti: ora ci vorrà un po’ di tempo per tornare a un equilibrio e governare questo processo è essenziale: «Credo sia un interesse primario per il nostro Paese capire i flussi del volato e provare a renderli continuativi – aggiunge Gattinoni –. La stagione turistica è partita molto bene, anche se in ritardo. Ora abbiamo qualche preoccupazione sull’inverno prossimo, soprattutto a causa dei rincari del carburante e dell’inflazione, ma vogliamo essere ottimisti. Però dobbiamo provare a uscire dal modello seguito negli ultimi anni pre-Covid, che ha favorito le compagnie low cost, e provare a incentivare un turismo più sostenibile e continuativo».