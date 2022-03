Il caos forniture investe il tessile «Nuova Cig e moratoria sui debiti»

I punti chiave La Guerra in Ucraina ha inasprito problemi già in essere come i costi di energia e materie prime

Secondo il presidente di Smi ora tutto il sistema tessile-moda-accessorio (che fattura circa 90 miliardi) è a rischio

Tra le misure auspicate ci sono una cassa integrazione straordinaria e una moratoria sui debiti

I rincari dell’energia, delle materie prime chimiche e della logistica erano iniziati ben prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, come effetto collaterale della ripresa globale post Covid. Ma nessuno, fino al 24 febbraio, aveva voluto o potuto prevedere gli aumenti esponenziali che stanno colpendo ogni Paese e settore economico.

A rischio tutto il sistema moda made in Italy

Sergio Tamborini, presidente di Sistema moda Italia (Smi), ricorda i numerosi allarmi lanciati da molti attori della filiera fin dall’autunno-inverno 2021. Non ha però difficoltà ad ammettere che ogni analisi o soluzione proposta allora appare oggi insufficiente e che a rischio c’è l’intero Tessile-moda-accessorio (Tma), non solo la componente più manifatturiera, quella del tessile, rappresentata da Smi, l’associazione più importante in termini di fatturato e addetti tra quelle federate in Confindustria Moda. «La ripresa nel 2021 c’era stata eccome, benché non uniforme: i grandi nomi e marchi, la parte a valle della filiera, avevano ripreso a correre – conferma Tamborini, che è anche ceo del gruppo tessile Ratti –. Le aziende più fragili però erano ancora in difficoltà, pur vedendo una flebile luce alla fine del tunnel, a causa delle loro dimensioni o perché posizionate a monte del sistema produttivo, dove i margini sono strutturalmente e storicamente diversi».

Il cauto ottimismo “a macchia di leopardo”, come la ripresa, era stato confermato dai primi eventi del 2022, a cominciare dal Pitti Uomo di gennaio, dove Smi aveva presentato il consorzio Retex-Green, confermando l’impegno sulla sostenibilità, nonostante sulla transizione ecologica si stessero addensando nubi già da qualche mese.

Segnali positivi erano arrivati anche in febbraio da Milano, con la settimana della moda donna e le fiere di settore, sulle quali però è piombata la notizia dell’invasione. «Da allora la situazione è precipitata e dobbiamo assolutamente frenare il corso degli eventi con tutti gli strumenti in nostro possesso – dice il presidente di Smi –. E per tutti intendo imprenditori, associazioni e Governo. Il sistema moda non viene citato come energivoro, ma la parte a monte lo è: parlo di nobilitatori, filatori, tessitori, strategici per la qualità del prodotto finale e per il valore aggiunto del made in Italy. Alcune aziende potrebbero fermare gli impianti per non produrre in perdita, altre dovranno lasciare a casa le persone, altre ancora potrebbero chiudere per sempre».

Sergio Tamborini

Le misure che possono tamponare l’emergenza

Per tamponare questa prima emergenza Tamborini ha una richiesta chiara e forte: «Dobbiamo reintrodurre un meccanismo come la cassa Covid, vitale soprattutto per le Pmi, che sono la maggioranza nella parte a monte della filiera, quella più manifatturiera. Dobbiamo farlo per salvaguardare l’occupazione e l’integrità del sistema».