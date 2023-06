Il caos in Russia pesa sul comparto della difesa, a Piazza Affari scivola Leonardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - In una giornata tesa per l'azionario, in Europa e in Italia, il settore della difesa è sotto forte pressione in tutto il Vecchio Continente con le notizie in arrivo dalla Russia e la guerra civile solo sfiorata nel fine settimana, mentre si attende l'esito del Consiglio Affari Esteri dell'Ue sull'Ucraina nelle prossime ore a Bruxelles. I mercenari della Brigata Wagner, guidati da Yevgeny Prigozhin, hanno minacciato una marcia su Mosca, ribellandosi ai vertici della difesa russa, ma il blitz è fallito, quando hanno accettato di fermarsi con la mediazione del presidente bielorusso Lukashenko, alleato del presidente russo Vladimir Putin. Prigozhin ha accettato di andare in esilio proprio in Bielorussia. Ad ogni modo, gli Stati Uniti hanno parlato di un indebolimento del presidente russo: il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha sottolineato «le evidenti crepe nel sistema di potere di Putin».

Per questo, secondo alcuni analisti, sta mettendo sotto pressione il settore della difesa: qualcuno, infatti, si spinge a ipotizzare che una posizione di minore forza di Putin potrebbe finire per impedirgli la prosecuzione della campagna in Ucraina, costringendolo a trattare con Kiev. Per il momento non trapelano notizie, né tantomeno conferme, in questo senso, e secondo gli esperti della National Australia Bank «il mercato per il momento non riesce ancora a prendere una posizione chiara sulle possibili implicazioni».

Vendite su Leonardo, Saab, Rheinmetall e Dassault

Nonostante questo, il comparto difesa tira il freno a mano in tutta Europa: a Piazza Affari Leonardo - Finmeccanica è la peggiore, colpita anche da prese di beneficio, visto che si è attestata in aumento sostanzialmente costante nelle ultime sedute: dal 14 giugno alla chiusura di venerdì, infatti, il titolo ha guadagnato il 3,6%. Non va comunque meglio alle altre società europee del settore: Saab cede il 4,7% alla Borsa di Stoccolma, la tedesca Rheinmetall il 4,14% a Francoforte e la francese Dassault Aviation il 2,5% a Parigi, dopo essere arrivata a cedere circa 6 punti.