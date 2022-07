Il capannone senza fine dove si curano i Frecciarossa

Un eroe senza meta

Aiace è un nome più suggestivo di Diamante: dichiara la parentela con l'epoca mitologica dove gli uomini appartenevano alla razza degli eroi e, in quanto tali, partecipavano di un'epopea dove tutto si esprimeva a proporzioni gigantesche. Fa piacere immaginare che Diamante e Aiace si spartiscano i lunghi corridoi dell'Alta velocità e, correndo qua e là per l'Italia, senza una meta fissa ma solo per obbedire agli obiettivi per cui sono stati progettati, trovino i punti critici, registrino le minacce, incamerino informazioni che poi i software conserveranno a futura memoria. A guardarli con certi occhi, entrambi sono una specie di cavia: lavorano per il bene della comunità, si sacrificano per rendere migliori i loro gemelli, quelli che ogni giorno escono dai depositi al lato delle grandi stazioni e si fanno trovare pronti sui binari per accogliere chi parte.

C'è una sola cosa che Diamante non può prevedere ed è l'usura. Per quanto si pensi ai Frecciarossa come oggetti indistruttibili, bisogna convincerci che anch'essi obbediscono al passaggio del tempo, sentono la fatica del vivere in perenne fuga e si stancano, si logorano, si ammalano. C'è un'ala dell'officina in cui vengono smembrati e sollevati da terra per permettere agli operai manutentori di smontare l'intero blocco del carrello ruote, la cosiddetta sala montata, e avviarlo al settore chiamato torneria.

Lo sguardo dell’uomo...

È qui che finalmente si nota la presenza degli operai in tuta e con guanti: si radunano intorno alle ruote, misurano lo spessore dell'acciaio, smontano assili, sollevano e abbassano catene, azionano bracci di gru. Il procedimento resta ancora quello tradizionale, cioè il colpo d'occhio (ma seguendo parametri assai rigorosi): se l'acciaio dello scaletto è sotto una certa gradazione, la ruota è consumata, va staccata dall'assile e sostituita con una nuova.

L'officina che si riempie di voci e di gesti, l'officina della manualità si prende la rivincita sul paradigma assoluto della tecnologia. Dal tono con cui viene descritta l'operazione, si ricava l'impressione che sia una manovra tra le più delicate dell'intero ciclo di manutenzione. Per calettare una nuova ruota, vale a dire per fissarla all'assile, si può procedere a caldo o a freddo. Nel primo caso, la ruota, bisogna prima chiuderla in una specie di forno e portarla a temperatura tale che poi soltanto il braccio di una gru è in grado di tirarla fuori. Nel secondo, invece, si agisce con una pressa.

...e quello delle macchine

Ma anche qui non basta sostituire un pezzo con un altro per credere che il treno sia al sicuro dai pericoli. L'assile che fa da perno tra le due ruote, per quanto appaia in ottime condizioni, potrebbe nascondere delle crepe che soltanto la sonda per il controllo magnetoscopico riesce a individuare. Si chiude l'assile in una camera oscura, lo si cosparge di polveri speciali e si aspetta. Le particelle si infilano ovunque, sono brave a segnalare la più millimetrica delle crepe con i loro colori fluorescenti e nel buio della camera oscura la loro vivacità cromatica rappresenta la pericolosa anomalia di un gigante perfetto che però, senza questo tipo di aiuto, conterrebbe una minaccia.