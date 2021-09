«Il capitale delle banche tenga conto dei rischi climatici»

2' di lettura

I rischi derivanti dai cambiamenti climatici sono ormai quelli prevalenti all'interno delle tematiche Esg (enviromental, social, governance). Tanto che tra i vari stakeholders delle banche cresce il consenso sulla necessità che le Autorità di supervisione del sistema bancario ne tengano conto in sede di determinazione dei requisiti di capitale. Come? «Lo Srep è considerato lo strumento più adeguato nell'attuale contesto normativo, in attesa che nel 2025 si concluda il mandato affidato all'Eba per...