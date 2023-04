«Il capitale umano è un’urgenza come energia e materie prime»

Dalla ricerca emerge anche una forte richiesta di manager: i migliori vanno all’estero?

Per i manager serve un aggiornamento continuo e questo devono farlo le aziende. In un contesto così complesso, la competenza primaria è imparare a imparare. La velocità dei cambiamenti rende facilmente obsoleti approcci e competenze, perciò serve un continuo aggiornamento delle professionalità. Per le piccole aziende non è sempre facile, ma come Assolombarda siamo a disposizione per dare supporto ai processi di managerializzazione e innovazione.

Altro tema cruciale: come attrarre e trattenere i talenti?

Le nuove generazioni hanno un approccio diverso al mondo del lavoro. Non condivido il luogo comune secondo cui i giovani oggi hanno poca voglia di lavorare. Hanno valori diversi, che vanno riconosciuti e compresi, non combattuti. Cercano una maggiore valorizzazione della propria identità e delle competenze acquisite. Chiedono la possibilità di un apprendimento continuo e un diverso equilibrio tra vita privata e lavoro. Vogliono lavorare in un ambiente innovativo e digitale, in un clima organizzativo dove ci siano fiducia e senso di partecipazione. Vedo che le aziende sono sempre più consapevoli di questo e stanno adeguando la propria offerta, ma è un cambiamento radicale e occorre tempo.

Come riorientare la disponibilità di competenze?