Il capitalismo familiare è di sinistra, la Borsa di destra

Quando si va in borsa, bisogna raccogliere il minimo del capitale che serve per la sinistra dello stato patrimoniale nei prossimi due o tre anni, tanto si potrà tornare a raccoglierne quando si vuole. Inoltre se si è impiegato bene il capitale ottenuto (a sinistra) l'azienda varrà di più e si potrà cedere una quota minore di partecipazione per avere lo stesso ammontare di denaro.

Una volta in borsa, si possono perseguire tutte le opportunità si vogliono, a patto che offrano un ritorno superiore al rendimento atteso dai mercati: quando l'opportunità viene presentata, gli azionisti attuali hanno il beneficio del valore creato oltre il costo del capitale. Sembra magia ma è l'effetto dell'attualizzazione dei flussi di cassa futuri al costo del capitale (per chi vuole approfondire il caso Ginny’s Restaurant lo spiega in due paginette).

Il giorno in cui si va in borsa, non bisogna essere contenti perché il titolo è salito: significa solamente che si poteva proporre al mercato un valore più alto dell'azienda. È bene anche ricordare che dal giorno dopo che si è andati in borsa, è come essere saliti su un tapis roulant: gli investitori e gli analisti hanno inserito tutte le previsioni fornite dall'impresa nei loro fogli di excel, hanno determinato il free cash flow (la cassa disponibile per la destra dello stato patrimoniale) e lo hanno attualizzato al tasso di rendimento atteso. Da quel momento se l'imprenditore farà esattamente ciò che ha dichiarato (o che gli investitori e gli analisti hanno capito farà) il prezzo dell'azione crescerà esattamente del rendimento atteso. Alzare le aspettative future equivale a schiacciare adesso il tasto + sul tapis roulant: poi si deve correre. Nel caso in cui le aspettative non siano soddisfatte, il valore dell'azienda scende anche se sta guadagnando più di quanto abbia mai fatto ma meno di quanto aveva detto avrebbe fatto in futuro.

Può essere che alcuni passaggi siano stati liquidati in modo troppo semplicistico (su richiesta si potranno avere altri familyandtrends sull'argomento) ma in sostanza, si chiederà il lettore pratico, conviene andare in borsa? Conviene tutte le volte che dovete far crescere la sinistra del vostro stato patrimoniale più di quanto potete far crescere da soli la destra. Come sempre, quando si tratta di mettere d'accordo la sinistra con la destra, si tratterà di avere equilibrio e capacità di mediazione e riuscendoci si potranno perseguire tutte le opportunità che si identificheranno: e questo sì che è il paradiso dell'imprenditore.

* Docente di Family Business Strategy, Università di Torino – bernardo.bertoldi@unito.it