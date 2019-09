Il capitalismo sta cambiando: 4 indizi di una rivoluzione etica in corso Non solo profitti, ma azioni responsabili verso l'ambiente, le future generazioni e tutti gli stakeholder, i fornitori e i lavoratori: così il capitalismo cambia pelle lasciandoli alle spalle l’era della «dittatura» degli azionisti di Vittorio Pelligra

È proprio vero, non c'è più il buon vecchio avido capitalismo di una volta. Quello a cui Milton Friedman, nel famoso articolo sul New York Times del settembre del 1970, affidava un'unica e ineludibile missione: aumentare i profitti delle imprese; o quello, ancora, per il quale, a sentire l'economista di Harvard, Greg Mankiw, è indispensabile difendere l'1% dei più ricchi dalle incomprensibili e ingiustificate pretese redistributive del restante 99% di noi comuni mortali (Defending the One Percent. Journal of Economic Perspectives, 27(3), pp. 21–34).

Quello della dottrina del “trickle-down” (sgocciolamento), secondo cui, se abbassiamo le tasse agli ultraricchi, questi guadagneranno di più e, parte di questa ricchezza, come briciole dal tavolo di Epulone, prima o poi arriverà a sfamare anche tutti gli altri. Ma sarà che “Todo cambia”, come cantava Mercedes Sosa; già, “Todo Cambia”. E infatti lo scorso 19 agosto i rappresentanti della Business Roundtable, la potente organizzazione composta dagli amministratori delegati di duecento tra le più importanti imprese americane, da Amazon alla Apple, dalla Ford a JP Morgan, hanno sottoscritto un documento con il quale si impegnano ad orientare le loro imprese verso una nuova “mission”: non solo profitti, ma azioni responsabili verso l'ambiente, le future generazioni e tutti gli stakeholder, i fornitori e, naturalmente, i lavoratori.

In questo strano clima da conversi, poi, questa settimana, arriva il titolone con il quale il Financial Times, attraverso il suo editor Lionel Barber, annuncia che per il capitalismo è giunto il tempo di un “reset”. Il Financial Times, mica la Gazzetta dei Compagnucci della Parrocchietta. E per finire, qualche giorno fa, il forum IGM dell'Università di Chicago intervista i più importanti economisti europei e viene fuori che l'82% di loro dice di essere d'accordo o fortemente d'accordo con l'affermazione secondo cui le crescenti disuguaglianze stanno mettendo a rischio la tenuta delle democrazie liberali.

Fermo gioco, si riparte. Le reazioni dell'opinione pubblica e dei commentatori a queste ripetute cadute da cavallo sulla via di Damasco sono, naturalmente, molto varie; tuttavia, generalmente, si polarizzano verso l'entusiasmo panglossiano da una parte, e la più classica delle dietrologie ciniche dall'altra.

Gli investimenti sostenibili

Però, appare innegabile che qualcosa stia succedendo; è indubbio. E le tendenze globali che questo revisionismo improvviso, più o meno credibile, fanno emergere, sono importanti e non devono essere per niente sottovalutate. Tra tutte, ne vorrei sottolineare quattro: la prima tendenza ha a che fare con l'ossigeno stesso che le imprese respirano, la linfa di cui hanno bisogno per svilupparsi e crescere, vale a dire gli investimenti. Stanno emergendo, nei mercati degli investimenti, nuovi approcci, forse, per il momento, anche solo mode, ma, tuttavia, capaci di spostare miliardi di dollari, attraverso l'azione mediatrice dei fondi, da un impiego all'altro, da un settore all'altro, da certe tipologie di imprese ad altre. In particolare, questi ultimi anni, hanno visto l'enorme sviluppo dei fondi di investimento eticamente orientati; fondi, cioè, gestiti secondo criteri ESG (environmental, social, governance), cioè di sostenibilità ambientale, sociale e di conduzione d'impresa.