Il capitalismo va ristrutturato, è questa la lezione del Covid-19

I poveri continueranno a soffrire. Il Coronavirus, semmai, accrescerà la disparità di reddito e solleverà dubbi sul fatto che si possa far funzionare il capitalismo nella sua versione classica per così tante persone. Si svilupperà un dibattito pubblico molto ampio su come si possa ristrutturare il capitalismo per fornire: 1) un sistema sanitario migliore che tuteli tutti; 2) un sistema di istruzione universitaria che non renda neccessario per i giovani l’indebitamento; 3) un programma di assistenza sociale che aiuti le famiglie a provvedere a se stesse, ai figli e ai genitori anziani pensionati.



Conclusione

L’emergenza del coronavirus ha precipitato tutti i Paesi del mondo in una terza guerra mondiale. Questa è la prima guerra mondiale in cui gli Stati non si uccidono a vicenda. Il mondo sta affrontando una guerra molto impegnativa contro un nemico invisibile che può essere circondato ma non necessariamente vinto. Il momento richiede che i Paesi del mondo cooperino e si aiutino a vicenda per arrestare il rafforzamento di questo nemico, che fa sembrare assurdi e insensati i combattimenti vecchio stile tra popoli. Forse alla fine il coronavirus spingerà il mondo a prendere sul serio la costruzione della pace e lo spirito di cooperazione tra le nazioni.



Il coronavirus ha evidenziato la necessità di ristrutturare il capitalismo perché serva molte persone non solo mediante il lavoro, ma grazie a istituzioni che offrano un livello di salute migliore, istruzione e assistenza familiare. Il coronavirus ha evidenziato anche altre esigenze. Bisogna prestare maggiore attenzione al modo in cui la tecnologia e l’innovazione possono migliorare la nostra vita, a come la tecnologia può migliorare l’acquisto di generi alimentari, il settore bancario, le riunioni e le conferenze online, al modo in cui l’innovazione può portare a vaccini e farmaci migliori, test per gli anticorpi e metodi di sanificazione e aumento del livello di igiene e pulizia in molte parti del pianeta. Sono questi i problemi che il mondo deve affrontare.

Traduzione di Sabina Addamiano



Philip Kotler, autore del bestseller Marketing 4.0 e di Ripensare il capitalismo, è considerato il padre del marketing moderno. Il suo prossimo libro, Brand Activism, è in uscita per Hoepli a settembre 2020