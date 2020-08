Il capo dello Stato firma il decreto Agosto lievitato a 115 articoli. Sabato lo speciale del Sole 24 Ore L’ex decreto Agosto, bollinato ieri dalla Ragioneria generale, è lievitato fino ai 115 della versione finale, e prevede una serie di misure anticrisi tra cui spicca un “pacchetto lavoro”

Arrivano a 100 miliardi le risorse stanziate col dl Agosto

L’ex decreto Agosto, bollinato ieri dalla Ragioneria generale, è lievitato fino ai 115 della versione finale, e prevede una serie di misure anticrisi tra cui spicca un “pacchetto lavoro”

Sulla rampa di lancio il decreto Agosto, ribattezzato “Rilancio 2”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Dl “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, varato dal Consiglio dei ministri il 7 agosto scorso con la formula “salvo intese tecniche”. Il decreto, che verrà pubblicato in serata sulla “Gazzetta Ufficiale” con numero 104/2020, sarà al centro di un ampio approfondimento sul Sole 24 Ore in edicola domani. Firmato dal capo dello Stato anche il decreto legge con le “Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020”.

Provvedimento “lievitato” a 115 articoli

Il decreto “Rilancio 2”, bollinato ieri dalla Ragioneria generale dello Stato, è lievitato dai poco più di 100 articoli della bozza iniziale ai 115 della versione finale, e prevede una serie di misure anticrisi tra cui spicca un “pacchetto lavoro”. Questo prevede la proroga della cig ordinaria e in deroga e assegno ordinario per ulteriori 9 settimane, incrementate di altre 9 per i datori di lavoro che abbiano usufruito del precedente periodo di ammortizzatori. Il costo è di 7,8 miliardi di euro nel 2020 e 2 miliardi nel 2021 in termini di saldo netto da finanziare, rispettivamente 4,8 miliardi e 1,2 miliardi in termini di deficit.

Il “pacchetto lavoro” comprende poi sgravi contributivi per 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre, a chi non richiede ammortizzatori, “nei limiti del doppio delle ore d'integrazione salariale fruite a maggio e giugno”. La Relazione tecnica al decreto stima una platea del 10% e un'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore del 31%, con oneri per 363 milioni nel 2020 e 121 nel 2021. In arrivo poi un aumento di 200 milioni del Fondo nuove competenze nel 2020 e 300 milioni nel 2021, oltre alla proroga per due mesi aggiuntivi di Naspi e Discoll per 1,3 miliardi nel 2020.

Sgravi contributivi per 410mila assunzioni

Consistente anche il capitolo degli sgravi contributivi. L'ex Dl Agosto prevede infatti l'esonero totale dei contributi per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni, entro il 31 dicembre 2020, per un massimo di 6 mesi e un importo di 8.060 euro annui. Sempre la Relazione tecnica stima oltre 410mila assunzioni, per un costo totale di 372 milioni nel 2020 e 1 miliardo nel 2021, in parte compensato dalle maggiori entrate derivanti dalla misura stessa (145 milioni).

Altre misure che riguardano il fronte dell'occupazione sono la proroga dello stop ai licenziamenti per i datori che non abbiano integralmente fruito degli ammortizzatori o sgravi per assunzioni (esclusi i casi di cessata attività, accordo collettivo coi sindacati e fallimento) e la cig straordinaria per i dipendenti di Air Italy.