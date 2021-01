Il carbon footprint dello streaming: la riunione inquina di più con la telecamera accesa Uno studio stima le «impronte» di carbonio, acqua e suolo associate a ciascuna ora di dati trascorsa nelle app Internet più diffuse di Marco Trabucchi

(rawpixel.com / McKinsey )

Non si tratta solo di nascondere il disordine, o il pigiama che si indossa, ma scegliere di lasciare spenta la telecamera durante una video-conferenza in smart working, può essere un gesto utile alla salvaguardia del pianeta e ridurre la carbon footprint del 96 per cento. Come anche abbassare la qualità dello streaming, quando si guardano contenuti on demand, potrebbe portare a una riduzione dell'86% della stessa impronta.

Sono i dati diffusi dalla ricerca della Purdue University, pubblicata su Resources, Conservation & Recycling, sull'impatto del lavoro a distanza e della fruizione dell'intrattenimento domestico in streaming (video e videogiochi).

Un dato della ricerca è particolarmente significativo: un'ora di videoconferenza (quindi una riunione su Zoom) emette circa 150 grammi di anidride carbonica, mentre un'ora di streaming (un film su Netflix per esempio) circa 450 grammi di anidride carbonica. Certo sono pochi, se raffrontati per esempio ad un litro di benzina, che ne emette più o meno 3.200 grammi, ma in un computo globale di lavor da remoto con continua riunioni online hanno sicuramente un impatto ambientale significativo.

Non solo, la ricerca ha stimato, oltre all'impronta di carbonio, anche il consumo di acqua e terra associate a ogni gigabyte di dati utilizzati su internet, scoprendo che un'ora di videoconferenza e streaming richiederebbero per essere alimentate rispettivamente 2 e 12 litri di acqua e una superficie terrestre pari a circa le dimensioni di un iPad.

Le stime sono approssimative, dicono i ricercatori, poiché sono dati messi a disposizione dai fornitori di servizi e da terze parti. Ma il team ritiene che le stime aiutino a documentare una tendenza e portare una comprensione più completa delle impronte ambientali associate all'uso di Internet.