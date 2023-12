Vaticano: il cardinale Becciu condannato a 5 anni e sei mesi di reclusione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il cardinale Angelo Becciu, al termine del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del palazzo di Londra, è stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione. La decisione è stata annunciata sabato urapomeriggio dal presidente del Tribunale vaticano, Giuseppe Pignatone, alla lettura della sentenza. Becciu, ex sostituto per gli Affari generali ed ex prefetto per le Cause dei santi - carica della quale era stato privato tre anni fa da papa Francesco insieme alle prerogative del cardinalato - era accusato di peculato, abuso d’ufficio e subornazione di testimone. Nei suoi confronti il promotore di giustizia Alessandro Diddi aveva chiesto la condanna a sette anni e tre mesi di reclusione. Per lui anche un’ammenda di 8mila euro e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. E’ la prima volta che un cardinale viene condannato dentro il Vaticano, per qualsiasi motivo (questo foro non è canonico, ma “civile” anche se di natura penale). “Ribadiamo l’innocenza del cardinale Angelo Becciu e faremo appello”, ha dichiarato il difensore di Becciu, avvocato Fabio Viglione, alla lettura della sentenza. “Rispettiamo la sentenza, ma certamente ricorreremo in appello”, ha ribadito.

Le altre condanne del Tribunale Vaticano

Sanzioni pecuniarie per René Brülhart e Tommaso Di Ruzza, rispettivamente ex presidente e direttore dell’Aif, pari a 1.750 euro di multa. A Enrico Crasso, ex consulente finanziario della Segreteria di Stato, il Tribunale ha comminato una condanna di 7 anni di reclusione e 10 mila euro di multa, interdizione dai pubblici uffici. Per il finanziere Raffaele Mincione 5 anni e 6 mesi, più 8mila euro, interdizione dai pubblici uffici. Per l’ex dipendente dell’ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, Fabrizio Tirabassi, 7 anni di reclusione e 10 mila euro di multa, interdizione dai pubblici uffici. Per l’avvocato Nicola Squillace, con le attenuanti, un anno e 10 mesi di reclusione, pena sospesa per cinque anni. Per il broker Gianluigi Torzi 6 anni e 6 mila euro interdizione, più la sottoposizione ai sensi dell’articolo 412 del Codice penale a vigilanza speciale per un anno. Tre anni e 9 mesi per la manager Cecilia Marogna, e interdizione temporanea per uguale periodo. Una sanzione di 40 mila euro per la sua società Logsic Humanitarne Dejavnosti. Molti dei reati dell’accusa hanno subito una “riqualificazione”.

Procedimento durato 29 mesi, 85 udienze

Si conclude (per ora) il procedimento iniziato due anni e mezzo fa, a seguito dello scoppio della scandalo che ha causato dentro la Santa Sede una tempesta perfetta, con rimozione di molte figure di vertice e nuove riforme nelle finanze, ancora in fase di perfezionamento. Il procedimento ha comportato esattamente un tempo di ventinove mesi, 85 udienze, una media di oltre 600 ore trascorse in Aula, 69 testimoni ascoltati, 124.563 pagine cartacee e in dispositivi informatici e 2.479.062 files analizzati presentati dall’accusa, 20.150 pagine comprensive di allegati depositate dalla difesa, 48.731 dalle parti civili. Processo – il più lungo e articolato che si sia mai celebrato tra le mura leonine - definito il “century trial”, il processo del secolo, dalla grancassa mediatica – specialmente quella anglosassone - che ha accompagnato le fasi precedenti al suo avvio, il 27 luglio 2021, con un’attenzione calata nel corso delle 85 udienze (svoltesi a volte anche per cinque o sei volte al mese o in piena estate) e riaccesa dinanzi ai vari plot twist, i colpi di scena, che hanno segnato e a volte mutato il corso degli eventi di questo tourbillon di personaggi pittoreschi, immobili di lusso, telefonate registrate, videoproiezioni, memoriali dettati, chat WhatsApp sopra le righe.

14 imputati, tra persone e società, e 49 capi d’accusa

Quattordici gli imputati per 49 capi d’accusa: quattro società e dieci persone fisiche. Le società sono la Logsic Humitarne Dejavnosti con sede in Slovenia; la Prestige Family Office Sa; la Sogenel Capital Investment e la HP Finance LLC. Le ultime tre riferibili ad Enrico Crasso, per una ventina d’anni consulente finanziario della Segreteria di Stato vaticana; la prima intestata invece a Cecilia Marogna, la manager sarda accusata di aver recepito fondi dalla Santa Sede per la liberazione di ostaggi cattolici in mano a terroristi islamici per poi spenderli in viaggi e prodotti di lusso. È per questo alla sbarra con l’accusa di peculato. A Crasso vengono contestati i reati di peculato, corruzione, estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio, truffa, abuso d’ufficio, falso materiale di atto pubblico commesso dal privato e falso in scrittura privata. Insieme a loro, figurano tra gli imputati René Brülhart e Tommaso Di Ruzza, rispettivamente ex presidente ed ex direttore dell’AIF (l’Autorità di Informazione finanziaria, ora ASIF) accusati di abuso d’ufficio, il primo, e peculato, abuso d’ufficio e violazione del segreto d’ufficio, il secondo. Poi monsignor Mauro Carlino, segretario personale di due sostituti, (estorsione e abuso di ufficio); il finanziere Raffaele Mincione (peculato, truffa, abuso d’ufficio, appropriazione indebita e autoriciclaggio); l’avvocato Nicola Squillace, (truffa, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio); Fabrizio Tirabassi, ex dipendente della Segreteria di Stato, (corruzione, estorsione, peculato, truffa e abuso d’ufficio); il broker Gianluigi Torzi, (estorsione, peculato, truffa, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio). Molti di questi reati sarebbero stati commessi in concorso. Nella lista degli imputati, infine, anche il cardinale Giovanni Angelo Becciu, ex sostituto della Segreteria di Stato, nei cui confronti si è proceduto, come normativamente previsto, per i reati di peculato, abuso d’ufficio, subornazione.

L’inchiesta nata dalla compravendita del Palazzo di Londra

La maggior parte dei crimini in questione – rileva Vatican News in una ricostruzione - si sarebbero consumati, secondo l’accusa, nel corso di una compravendita da parte della Segreteria di Stato di un immobile di lusso a Sloane Avenue, nel cuore di Londra. Un’operazione che si è dimostrata altamente speculativa e che avrebbe fatto perdere alle casse vaticane almeno 139 milioni di euro, dopo un acquisto pari a 350 milioni di sterline e una rivendita a meno di 186 milioni. La Segreteria di Stato si è costituita infatti come parte civile e ha chiesto 117,818 milioni di risarcimento. A questa si accompagnano le richieste risarcitorie delle 4 altre quattro parti civili costituitesi nel processo: lo IOR che ha chiesto 207.987.494 euro; l’APSA, 270.777.495 euro; l’ASIF e monsignor Alberto Perlasca, ex responsabile dell’ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, che entrambi per la quantificazione del danno si rimettono alla valutazione equitativa del collegio giudicante.