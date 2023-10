Il cardinale Pizzaballa: «Per le azioni umanitarie siamo in contatto con Farnesina e Usa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Siamo in contatto con la Farnesina, ho parlato personalmente con il ministro Antonio Tajani, e anche con il Dipartimento di Stato americano, per capire che cosa si può fare dal punto di vista umanitario. Nessuno sta pensando pubblicamente a cosa sarà dopo, ora la priorità è agire sull’emergenza». Così il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, alla trasmissione di Radio24 Amici e Nemici - l’informazione della settimana , condotto da Lucia Annunziata e Daniele Bellasio, a proposito del conflitto in corso tra Israele e Hamas.

La linea che può apparire equidistante della Chiesa, in Ucraina come tra israeliani e palestinese, fatica a portare a casa risultati, non trova?

Il mio compito non è quello di portare a casa un risultato, è quello di essere voce, di lavorare per la giustizia, ma anche di dire le cose con chiarezza, di non cedere al gioco molto facile che c’è qui, quello delle due narrative: uno contrapposto all’altro, quindi o stai con gli uni o stai con gli altri. Tutti e due sono parte della mia attività, del mio servizio. Ed è chiaro che in questo contesto di grande lacerazione, di grande tensione, anche se non porterai a casa alcunché, sarà però importante essere la voce che crede che sia possibile fare qualcosa insieme. Poi il tempo è galantuomo, ma se lo scopo è portare a casa subito i risultati, allora siamo falliti in partenza.

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha ricordato come la Chiesa, in queste circostanze di crisi, può svolgere un ruolo di mediazione soprattutto sul fronte umanitario. C’è il tema, per esempio, degli ostaggi. Ecco, figure importanti dal punto di vista religioso come la sua possono in qualche modo svolgere un ruolo da questo punto di vista?

La disponibilità c’è senz’altro, non si discute, ma in questo momento, ripeto, in questo preciso istante, vedo ogni possibilità di mediazione non ancora possibile perché non c’è la volontà. Manca anche l’interlocutore. Con chi mediare dall’altra parte? Un’altra parte, realisticamente, in questo momento non c’è. Si dovrà attendere, penso, la fine delle ostilità militari, se non altro per capire con chi si potrà parlare, se c’è un interlocutore, se c’è una volontà di mediazione. La disponibilità senza altro c’è, ma sarà molto difficile: è una situazione totalmente nuova per noi. La difficoltà principale subito dopo questa guerra sarà non tanto ricostruire le macerie fisiche ma quelle relazionali.