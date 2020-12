Il carico fiscale in Italia cresce al 42,4% del Pil: quinto peggior Paese Ocse

Sui 35 Paesi Ocse per cui sono disponibili di dati del 2019, il rapporto tra tasse e Pil è aumentato in venti e l'incremento maggiore è della Danimarca per effetto dell'aumento dell'imposta sui redditi. La flessione maggiore è avvenuta in Ungheria, dove il rapporto scende al 35,8% dal 37,5% del Pil, per effetto in particolare della riduzione di 0,6 punti della tassa sui redditi corporate al 3,6%, il livello minimo dell'Ocse dopo quello della Lettonia (3,4%).

Rispetto al 2009, la tassazione media Ocse è aumentata di 2 punti e l'incremento maggiore è a carico della Grecia, con 8 punti in più fino all'attuale 38,7%. Per l'Italia l'aumento rilevato dall'Ocse in 10 anni è di mezzo punto percentuale.

In Italia pesano tasse sui redditi e previdenza

Andando al dettaglio della tassazione italiana, in basi ai dati Ocse del 2018, gli introiti complessivi derivano per il 25,6% dalle tasse sui redditi personali, per il 4,5% dalle imposte sui profitti delle società, il 31% dai contributi previdenziali, il 6,1% da tasse su immobili, il 14,8% dall'Iva e il 13,9% da altre tasse sui consumi e infine c'e' un 4,1% di altre tasse.

Il dato italiano sulle imposte societarie è uno dei più bassi dell'Ocse, dove la media è del 10%. Sopra la media sono per contro i dati sulle imposte personali (23,5% Ocse), sui contributi (25,7%) e sugli immobili (5,6%), mentre è sotto la media l'incidenza dell'Iva (20,4%).

La Danimarca è al primo posto per gli introiti da tasse sul reddito personale (54,4% del totale), mentre hanno alti livelli di entrate da tasse societarie la Colombia (25,5% del totale), il Cile (22%), il Lussemburgo (15,9%), la Corea (15,7%) e l'Irlanda (14,2%). Decisamente elevata l'incidenza dei contributi nella Repubblica Ceca (43,8% della tassazione totale) e in Slovacchia (43%) e tra gli altri in Germania (37,7%) e in Francia (34,9%).