Il Carnevale di Basilea, un rituale medievale che ritorna

Il sipario si alza, con la sfilata delle lanterne, il lunedì successivo al Mercoledì delle Ceneri (il 27 febbraio) a un'ora insolita della giornata, le 4.00 del mattino: al rintocco delle campane della chiesa di San Martino, tutte le luci del centro si spengono e gruppi in maschera di quartiere (i cosiddetti “clique”) iniziano a sfilare per tre giorni (fino all'alba di giovedì 2 marzo) in ogni strada e in ogni vicolo equipaggiati di tamburi e pifferi, secondo un rituale che mescola usanze medievali, elementi militareschi e satira. Ciò che rende il Carnevale di Basilea ancora più unico ed attrattivo anche per i visitatori (sono migliaia quelli che raggiungono la città svizzera da ogni parte del mondo) è il suo essere a metà tra evento organizzato e manifestazione spontanea. Chi decide di visitare Basilea in questo periodo dell'anno e vivere da protagonista la marcia del Morgenstreich è bene che si segni questi nomi: Barfüsserplatz, Marktplatz, Rümelinsplatz, Falknerstrasse e Freie Strasse. Chi vuol godersi la festa solo da spettatore non può perdere la grande sfilata del Cortège, con oltre 11mila figuranti mascherati, bande di strumenti a fiato e carri di ogni genere.

