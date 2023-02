Il carnevale impazza: l’Atalanta a Bergamo beffata dal Lecce

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Carnevale ogni scherzo vale. Bisogna notare una cosa: nel campionato, a parte la capolista Napoli che ormai fa storia sé, il carnevale impazza. C'è sempre qualche sberleffo in agguato, qualche burla che non aspetti. Di solito questo ruolo impertinente spetta ad Arlecchino, che come tutti sanno è una antica maschera bergamasca. Questa volta però a restare con le pive nel sacco è proprio Arlecchino, alias Atalanta, che davanti ai suoi tifosi è stato sbeffeggiato dal Lecce (1-2), sfidante dignitosissima, ma pur sempre ingolfata nei bassofondi della classifica. Niente a che vedere con l'Atalanta, squadra una volta definita “provinciale”, ma da tempo assurta ai piani nobili del torneo. Una società che con una crescita oculata e virtuosa è arrivata dar fastidio ai Signori del calcio.

Detto questo, la caduta casalinga della squadra di Gasperini, alla sua 250esima panchina in A coi nerazzurri, è abbastanza clamorosa. Tutti a parlarne bene, a magnificarne il suo gioco spumeggiante e i suoi possibili record, e poi, quando è il momento di arrivare al dunque, ecco il pesante tonfo con i salentini. Una cosa brutta perché i sogni dell’Atalanta si sono infranti dopo soli quattro minuti, grazie a una sassata da 25 metri di Ceesay finita nell'angolino della porta di Musso. Andar in svantaggio quando il pubblico non si ancora seduto, non è un bel viatico per una squadra ambiziosa che vuole fare le scarpe ai padroni del calcio. Debole anche la reazione. Presa la bastonata, il nostro Arlecchino è rimasto suonato per quasi tutto il match subendo il raddoppio del Lecce, realizzato nella ripresa da Blin, lasciato indisturbato. Solo nel finale, grazie a una topica del portiere Falcone, i bergamaschi hanno accorciato le distanze con Hojlund.

Ma dove è finita la magnifica Atalanta che ha umiliato la Lazio all'Olimpico? Mistero. Mistero non svelato. Vero che il Lecce ha fatto tremare molte grandi, e che il tecnico salentino, Marco Baroni, sta facendo un ottimo lavoro, però c'è qualcosa di misterioso che ogni tanto stoppa la lunga marcia dell'Atalanta. Sembra quasi che, sul più bello, quando ormai la tavola è apparecchiata, nell'Atalanta si risvegli il solito Arlecchino, più interessato a far scherzi da servitore che a diventar padrone. La prossima sfida sarà col Milan, in lenta ma costante guarigione. Una interessante cartina di tornasole sullo stato di salute di entrambe.

L'Inter torna a vincere

Dopo il passo falso col Genoa, la squadra di Inzaghi è tornata al successo contro l'Udinese (3-1). Diciamo che è una vittoria bene augurante in vista del Porto, il prossimo avversario di Champions dei nerazzurri. Se sarà un mercoledì da leoni lo vedremo. Con i friulani, non irresistibili, è stato una sabato da orsachiotti, come avrebbe detto Massimo Troisi. Di buono c'è stato il ritorno al gol di Lukaku, dopo 189 giorni di astinenza. Un gol su rigore, per giunta ripetuto (il primo l'aveva sbagliato) per una irregolarità rilevata dal Var. Meglio che niente. Una volta all'Inter dicevano: gigante, pensaci tu. Ora è il contrario: sono gli altri a tener su Lukaku. Dopo il pareggio dei friulani (Lovric 43') l’Inter ha infatti reagito con personalità scacciando ogni paura con Mkhitaryan e Lautaro, entrato quest'ultimo nella ripresa. Inzaghi ha cercato di far rifiatare i titolari, giusto così.

Il Milan è guarito?

È la domanda che si fanno tutti. Qualcuno dice di sì, qualcun altro è più prudente. Di certo anche la striminzita vittoria sul Monza (1-0) fa bene alla classifica. Perché segue quella col Torino e anche quella in Champions con il Tottenham. Tre successi, tutti per uno a zero, che hanno messo in sicurezza una squadra che imbarcava gol come se piovesse. Un Milan diverso, prudente come i ragionieri di una volta, con un obiettivo ben chiaro: lasciarsi alle spalle quel gennaio da incubo che lo stava facendo precipitare senza paracadute. Ora il paracadute si è aperto e i risultati si vedono. È un Milan poco Milan, però. Senza fughe in avanti, con un braccino corto più da Juve che da Milan. Prima però di certificare se Pioli abbia trovato la cura giusta, è meglio aspettare qualche controprova. Se poi Leao e, soprattutto De Ketelaere, l'amico sconosciuto, ogni tanto la mettessero dentro, i pessimisti batterebbero in ritirata.