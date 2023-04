Il caro energia continua a pesare sul terziario

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Restano pesanti i costi dell’energia per il terziario nonostante i ribassi delle ultime settimane. Rispetto ai mesi prima dell’attacco della Russia all’Ucraina il costo del gas registra un +116% mentre quello dell’elettricità è al +36%. È quanto rivela l’ultima analisi dei Costi Energia Terziario di Confcommercio che evidenzia come questi prezzi siano ben lontani dall’essere considerati superati e c’è il rischio che le tensioni geopolitiche manterranno elevato il pericolo di fiammate dei prezzi dell’energia per oltre il 2023. L’analisi Confcommercio evidenzia come a fine marzo 2023, il prezzo all’ingrosso del gas è sceso sotto i 50 €/MWh contro una media 2022 di circa 130 €/MWh. Ma nel quinquennio precedente il prezzo del gas in Europa non aveva mai superato i 30 €/MWh. Stessa considerazione per l’energia elettrica che dai picchi visti negli ultimi anni, fino a 700 euro per MWh alla fine di marzo supera di poco i 100 euro al MWh. Di fatto più del doppio dei prezzi pre crisi. Secondo l’Osservatorio Confcommercio Energia è necessario ridurre gli oneri generali di sistema per il settore elettrico, la cui incidenza sul costo della fornitura è di oltre il 25%. Una voce che pesa circa 13,1 miliardi di euro all'anno sulla spesa energetica degli italiani. Inoltre è certamente positiva la proroga fino a giugno 2023, dei crediti d'imposta “energetici”, la percentuale di detrazione prevista, per il secondo trimestre 2023, è assolutamente insufficiente.

L’impatto sugli hotel

Ai prezzi attuali un albergo di piccole dimensioni vede un leggero calo della voce elettricità che si assesta a 3.847 euro contro i 4.273 pagati lo scorso febbraio (-10%). La componente più rilevante nella bolletta di marzo continua a essere la parte relativa all’energia, che è risultata pari a 1.997€, e gli oneri di sistema - reintrodotti a gennaio 2023 per le utenze con potenza installata superiore a 16,5 kW - pesano non poco sul totale della bolletta in media, ben 520€ mensili. Nel marzo 2021 il costo era di 2.829 euro. Il costo del gas per il riscaldamento invernale nella stagione 2022-2023 è di quasi 11mila euro contro i 14mila della precedente stazione ma guardando ai costi dell’era pre bellica oggi si spende il doppio. Stesse considerazioni per un albergo di medie dimensioni: a marzo 2023, si registra una riduzione del prezzo della bolletta dell’energia elettrica intorno al 10% rispetto al mese di febbraio. Gli oneri di sistema pagati dagli alberghi di medie dimensioni risultano pari a circa 907 euro al mese, mentre la componente energia è la più rilevante (pari a 3.455€). Se si sposta il confronto sul medesimo mese del 2021, la bolletta era risultata inferiore e pari a circa 4.911 euro. Per quanto riguarda la spesa per il riscaldamento a gas nell’inverno scorso si è speso più del doppio rispetto a due inverni fa.

La spesa per bar, ristoranti e negozi

I nuovi prezzi dell’energia portano a lievi miglioramenti ai bar. A marzo 2023 la spesa per elettricità è di circa 600 euro contro i 655 spesi a febbraio (-9%) e i 470 euro del marzo 2021. L’importo complessivo delle bollette del gas per l’inverno 2022-2023 (da ottobre 2022 a marzo 2023) è risultato, invece, di 2.455 euro, in forte riduzione rispetto ai 3.501 pagati nel corso dell’inverno 2021-2022. Se confrontato, però, con il costo delle bollette del gas pagate nell’inverno 2020-2021 (1.718 euro), il costo per i consumi gas di questo inverno risulta superiore del 43%. Il costo della luce per un ristorante si attesta sui mille euro al mese (-9%) mentre nel marzo 2021 si spendevano 781 euro. su cui pesano sempre gli oneri di sistema. Per il gas la spesa a marzo è di 7.336 euro contro i 4.137 dell’inverno 2020-2021. Riduzione intorno al 10% anche per le grandi superfici di vendita che pagano una bolletta di 5.143 euro a marzo 2023 mentre due anni fa la spesa era vicina ai 3.800 euro. La bolletta del gas, per l’inverno 2022-2023, è risultata di 6.140 euro, in netta riduzione rispetto ai 8.666 pagati nel corso dell’inverno 2021-2022. Se confrontato, però, con le bollette del gas dell’inverno 2020-2021 (3.647), il costo pagato questo inverno risulta superiore del 68%.