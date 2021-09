Il caro energia non ferma le Borse, euro sotto 1,16 dollari

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segno più per le Borse europee in una seduta che si preannuncia altalenante, con la chiusura del mese e del trimestre che vedrà gli aggiustamenti dei portafogli in primo piano. Segnali di stabilizzazione arrivano dagli Usa, dove è stato raggiunto un accordo di massima per evitare lo shutdown (il voto è atteso nelle prossime ore), ma i rendimenti dei Treasury tornano a salire all'1,54% e il dollaro corre ancora dopo aver toccato i massimi da 18 mesi contro yen e da oltre un anno contro l'euro.

In rialzo Piazza Affari con l'indice FTSE MIB tra i migliori del Vecchio Continente, assieme al CAC 40 di Parigi, lo spagnolo IBEX 35 e il DAX 30 a Francoforte. Nella notte, invece, l'Asia si è mossa contrastata, tra la crisi energetica che continua a destare preoccupazione e alcuni dati cinesi che continuano a mostrare un rallentamento della ripresa, anche se il Pmi servizi ha mostrato un ritorno all'espansione. Sul fronte macro, dopo i deludenti dati arrivati da Pechino, più che il Pil finale Usa del secondo trimestre è atteso il dato sui sussidi alla disoccupazione, "termometro" dello stato di salute dell'economia americana.



A Milano recupera Tenaris, giù Prysmian

Sull'azionario milanese, recupera Tenaris che è in positivo fin dalle prime battute e ora si piazza in cima al listino, con gli acquisti che stanno premiando anche gli altri titoli petroliferi. Bene Davide Campari così come sono positive le utility a partire da A2a. Ben intonati in generale gli industriali, in particolare Leonardo - Finmeccanica, mentre salgono gli istituti di credito con Mediobanca in testa e il confronto tra i soci sempre in primo piano in vista dell'assemblea di ottobre. Le vendite colpiscono invece Prysmian e resta sempre debole, dopo lo scivolone della vigilia, il titolo Telecom Italia.

Fuori dal listino principale, Zucchi festeggia la semestrale e segna la miglior performance di Piazza Affari. Nel primo semestre 2021 il gruppo ha registrato un fatturato consolidato di 44,6 milioni (+66,7%). Le vendite comprendono 4 milioni della nuova controllata Zuckids e 0,2 milioni della nuova attività della Basitalia.

Spread in rialzo a 105 punti, tasso 0,84%

In lieve rialzo lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato.. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco è indicato a 105 punti base dai 104 punti del closing del 29 settembre. In lieve rialzo anche il rendimento del BTp decennale italiano allo 0,84% dallo 0,83% registrato nel finale della vigilia.