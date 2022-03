Il caro energia ora ferma le fabbriche e atterra gli aerei

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il caro energia è diventato un fardello così pesante da scoraggiare i consumi. Dopo i vertiginosi rincari che hanno spinto il prezzo del gas ai massimi storici in Europa e il petrolio a sfiorare 140 dollari al barile, vicino al record del 2008, si stanno moltiplicando i segnali di quella che gli analisti chiamano distruzione della domanda: molte fabbriche si stanno fermando, soprattutto nel Vecchio continente, in settori energivori come la produzione di fertilizzanti, carta e metalli, mentre oltre...