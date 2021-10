Il caro energia ora frena la produzione di metalli anche in Europa

Ascolta la versione audio di questo articolo

Con l’energia a prezzi record i produttori di metalli cominciano a gettare la spugna. Non solo in Cina, ma ora anche in Europa. Persino il colosso siderurgico ArcelorMittal giovedì 14 ha ammesso di aver avviato fermate programmate, sia pure limitate alle acciaierie a forno elettrico specializzate in prodotti lunghi, quelli di minor valore: «pause selettive della produzione» negli orari di picco dei prezzi energetici, ha precisato il gruppo, che non dovrebbero avere un «impatto significativo» sui ...