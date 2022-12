Il caro energia spinge i prezzi degli skipass fino a +25%

Nei Monti Sibillini prezzi fermi

Nell’area maceratese del Parco dei Monti Sibillini, per l’intera stagione invernale ci vorranno 230 euro per sciare lungo gli 11 km di piste di Bolognolaski o 360 euro se si vorranno abbinare anche i 7 km operativi delle Saliere (dei 22) a Frontignano 360. Il prezzo degli skipass è quello della scorsa stagione: «Stiamo puntando a fidelizzare i nostri clienti abituali e ad averne di nuovi, in particolare le famiglie e i giovani che abitano nelle Marche e nelle regioni vicine, che abitualmente scelgono le stazioni sciistiche delle Alpi e che quest’anno, per via degli aumenti delle bollette energetiche, possono trovare una destinazione più vicina, economica e ugualmente suggestiva», spiega Francesco Cangiotti, amministratore delegato di Funivie Bolognolaskiche, società che gestisce i due impianti. «Le bollette sono più che raddoppiate e incidono sui nostri costi per un 40% - aggiunge -: è un impatto significativo per stazioni medio-piccole come le nostre, ma non l’abbiamo scaricato sui clienti». Insieme agli skipass, immutati anche i costi per il noleggio delle attrezzature.

Roccaraso, rincari fino al 15%

«C’è grande voglia di sci e noi operatori ci siamo accollati quasi per intero l’aumento di costi, con un incremento del prezzo dello skipass che va dal 10 al 15%, praticamente come l’inflazione». Dario Colecchi è il gestore degli impianti Pizzalto, a Roccaraso, nel comprensorio Alto Sangro, che comprende anche le stazioni di Rivisondoli, Pescocostanzo, Barrea e Pescasseroli. Lo skipass giornaliero varia, a seconda del periodo, da 51 a 54 euro mentre lo stagionale 675 euro per gli adulti e 655 euro fino a 14 anni di età, con piani risparmio durante la settimana e stagionali per le famiglie con due e più figli. «Abbiamo potenziato sia le strutture di noleggio attrezzature sportive (il ritocco è del 10%, ndr.) sia quelle dedicate l’innevamento programmato, che è uno dei più grandi ed efficienti d’Europa, capace di produrre 5.000 mc di neve ogni ora – sottolinea Collecchi, che è anche presidente del Polo Innovazione Turismo - e creando le condizioni per dotarci di bacini di accumulo di acqua, dedicando massima attenzione alla sostenibilità e alle risorse naturali».

Comprensorio dei Parchi: +25%

«L’Abruzzo ospita alcuni tra i maggiori comprensori sciistici dell’Appennino e vuole rappresentare davvero “la bella sorpresa” che promettiamo con la nostra campagna di comunicazione». È ottimista l’assessore regionale al Turismo, Daniele D’Amario, guardando ai 500 km di circuiti e piste, dove si possono praticare tutte le tipologie dello sci, e agli investimenti realizzati. Per il Comprensorio dei Parchi, con le località di Campo Felice, Ovindoli Monte Magnola e Campo Imperatore, lo skipass avrà un costo di 540 euro (+25% rispetto allo scorso anno). «Per chi sceglierà solo Campo Felice, l’aumento sarà solo del 12% (skipass stagionale 400 euro, giornaliero 38 euro, ndr.), ma abbiamo dato opportunità nei mesi scorsi di acquistare pacchetti a prezzi scontati. Non abbiamo previsto alcun aumento per il noleggio delle attrezzature: circa 25 euro per sci, racchette, scarponi e casco», spiega Gennaro Di Stefano, direttore della stazione, che ha rinnovato la sala macchine e potenziato le piste con oltre 100 cannoni di ultima generazione.