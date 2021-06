Il caro trasporti pesa sulle vacanze in Sardegna

I segnali della ripresa

A puntare l'attenzione sul sistema di trasposto, sollecitando misure da parte della Regione è anche Nicola Palomba, dell’hotel Costa dei fiori e dirigente di Confindustria: «L'inversione rispetto allo scorso anno c’è e si vede, purtroppo resta da risolvere il problema dei collegamenti perché per il momento sono pochi. Sono convinto sia necessario potenziare i collegamenti con la penisola, anche per evitare che i prezzi continuino a salire. Allo stesso tempo come operatori lanciamo un appello affinché le prenotazioni siano anticipate».

Leggi anche Delphina hotels vede la ripresa del turismo internazionale in Sardegna

In Costa Smeralda

Anche in Costa Smeralda, si registrano i segnali di una ripresa e si guarda con ottimismo al futuro. «Prevediamo un’ottima stagione, con numeri, per il periodo di luglio e agosto, più alti del periodo pre-Covid – dice Alessandro Covertino, General Manager dell’Hotel Abi d’Oru in Costa Smeralda –. La richiesta è davvero ottima, si capisce che le persone hanno tanta voglia di viaggiare, di ricominciare a vivere, di fare tutte quelle cose che in questi ultimi anni sono venute a mancare».

Leggi anche Tirrenia e Air Italy: per la Sardegna è caos trasporti

I trasporti

C’è un elemento su cui il manager pone l’attenzione: «La difficoltà, nonostante un trend molto positivo, riguarda il settore dei trasporti, purtroppo ancora molto carente, soprattutto tra settembre e novembre – dice –. Desideriamo allungare la stagione e speriamo che il mercato estero, ora praticamente assente a causa delle restrizioni, possa tornare a viaggiare proprio in quel periodo. Speriamo quindi in un rafforzamento dei collegamenti non solo nei mesi estivi, per permettere a tutti, turisti e lavoratori, di godere di una stagione più lunga».