Il carrello tricolore premia le vendite delle «marche dei supermercati»

NielsenIQ ha confrontato gli acquisti grocery (beni di largo consumo confezionato) nei mesi di settembre e ottobre, nell’ottica di monitorare gli effetti del “Trimestre anti-inflazione” , l’iniziativa voluta dal Governo che è iniziata appunto ad ottobre e avrà termine a fine anno con l’obiettivo di favorire il contenimento dei prezzi attraverso la collaborazione di produttori e distributori (il cosiddetto “Carrello tricolore”).

NielsenIq registra un +1,7% dei volumi acquistati in ottobre (contro il -0,1% di settembre) con il picco che cade nella seconda settimana con un +2,8%.

«In merito ai prodotti dell’Industria di Marca – nota Niq – nonostante le adesioni in occasione dell’iniziativa i volumi restano di segno negativo anche se in risalita»: -0,5% rispetto al -1,6% di settembre ma con un indice di crescita dei prezzi sulla categoria in discesa fino a 6,2% (-1,4 punti percentuali rispetto a settembre); la quota di mercato di marca ad ottobre cala però dello 0,5% (67,1% a totale Italia).

L’effetto si è sentito invece più sui prodotti a Marchio del distributore (Mdd o private label) che fanno registrare un +5,4% in volume rispetto al +2,5% di settembre «ed un indice dei prezzi del 3,4%, valore decisamente in discesa rispetto a settembre (6,5%)».

La quota di mercato «segna un valore eccezionale con il 32,9% a totale Italia per tutti i canali distributivi e proprio nell’ultima settimana del mese di ottobre, le rilevazioni di NielsenIQ registrano una quota inedita per la Mdd, pari al +33,1%».