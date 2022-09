Il cartellone

Il Trovatore

Giuseppe Verdi

Direttore Sebastiano Rolli

Regia Elisabetta Courir

Fidenza, Teatro Magnani

Simon Boccanegra

Dal 25/9 al 14/10

Si recupera la prima versione del Simon Boccanegra, scritta nel 1857 per Venezia, precedente alle correzioni di compositore e di Arrigo Boito al cosiddetto “tavolino zoppo”, che al contrario la Verdi Renaissance considera autorevole e importante, nell’arcata generale della produzione verdiana. Roberta Mantegna spicca nel cast, accanto al Simone di Vladimir Stoyanov. In buca Riccardo Frizza, con la Filarmonica Toscanini. Attesa per la regia dell’argentina Carrasco.

Direttore Riccardo Frizza

Regia di Valentina Carrasco

Parma, Teatro Regio

Parsifal

15/10

Arriva ospite a Parma da Firenze, capitanando i suoi di Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino, Daniele Gatti: la data è unica, il programma speciale, che vede accostati i verdiani Quattro pezzi sacri con tre celebri pagine wagneriane, estratte dall’estremo Parsifal, il Preludio all’atto primo, la Verwandlungmusik o musica di scena sempre dello stesso, e il magico Incantesimo del Venerdì Santo, del terzo atto, uno dei momenti più sublimi e assoluti nella storia della musica.

Quattro pezzi sacri

Giuseppe Verdi

Direttore Daniele Gatti

Parma, Teatro Regio