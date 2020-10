Il cashback moltiplica gli incentivi sugli acquisti. In campo le aziende private Al via tra un mese il piano dei rimborsi di Stato per chi paga in negozio con carte e app. Alcuni operatori pensano di cavalcarne l’effetto offrendo bonus aggiuntivi sugli acquisti di Dario Aquaro

Con l’incognita delle ulteriori restrizioni contro l’ondata dei contagi, gli operatori dei pagamenti si preparano alla partenza del cashback di Stato che il governo ha voluto anticipare al 1° dicembre per intercettare i consumi natalizi. E ragionano già su altri incentivi “privati” – tagli alle commissioni o cashback aggiuntivi – per mettersi in scia alle misure pubbliche che sollecitano l’uso degli strumenti elettronici di pagamento.

Lo schema di decreto attuativo è già nero su bianco: chi eseguirà almeno 50 acquisti in un semestre, pagando in negozio senza usare il contante, riceverà un rimborso pari al 10% di una spesa fino a 1.500 euro. Potrà quindi ricevere fino a 150 euro ogni sei mesi, 300 euro in un anno. Tenendo conto «delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione»: in altri termini (come anticipato dal Sole 24 Ore del Lunedì del 12 ottobre), il rimborso per singola operazione non potrà superare i 15 euro, anche per i pagamenti oltre 150 euro.

Tra poco più di un mese partirà il “periodo sperimentale”: a dicembre, per ottenere il cashback, basteranno dieci operazioni (ferme restando le altre regole). I rimborsi di questa prima fase arriveranno a febbraio 2021; mentre quelli successivi saranno erogati, per ciascun semestre, nei mesi di luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022. In queste stesse finestre saranno distribuiti anche i premi del super cashback: il «rimborso speciale» di 1.500 euro concesso ai 100mila aderenti che effettueranno più transazioni cashless nei tre semestri di riferimento.

Ad accreditare le somme sarà sempre la Consap, che verserà direttamente sull’Iban indicato in fase di registrazione (o dopo) sull’app «Io», dove bisogna indicare il proprio codice fiscale e gli strumenti di pagamento elettronici che si intende usare.

L’integrazione nelle app

Tutto ruota intorno all’app «Io», dunque. Ma il regolamento consente di registrarsi anche «nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato» (cioè gli operatori che forniscono gli strumenti di pagamento, carta o app).