Il caso degli aiuti speciali ai paesi deboli

Mettendo insieme tutte le dichiarazioni su future cessioni gratuite di Dsp, il quadro che viene fuori è il seguente. I principali Paesi donatori dovrebbero essere: Cina (previste donazioni per 7,3 miliardi di DSP), Giappone (5,9), Regno Unito (3,9) e Francia (3,9); grosso modo le cifre messe a disposizione sarebbero circa il 20% dei Dsp ricevuti attraverso la maxi emissione. Secondo stime ottimistiche, si potrebbero rastrellare 59 miliardi di Dsp da donare, ma a una ricognizione più realistica e conservativa, a mio avviso si potrebbe arrivare a non più di 25 miliardi.

Gli Usa detengono la più grande riserva di Dsp del mondo (162 miliardi), ma a oggi il Congresso non ha concesso l’autorizzazione a cessioni gratuite, anche se il tema è tornato di nuovo all'attenzione del legislatore.

I principali canali utilizzabili per le donazioni di Dsp sono il Fondo per la riduzione della povertà e la crescita (Poverty reduction and growth facility, Prgt) e il Fondo per la resilienza e la sostenibilità (Resilience and sustainability trust, Rst). Nonostante i gestori dei fondi abbiano ottenuto promesse da diversi governi (fino a 12,6 miliardi per il Prgt e addirittura 29 miliardi per il Rst) e ci sia stato l’avvio di complessi processi burocratici, il trasferimento di risorse è lungi dallo sbloccarsi.

A inizio 2023, occorre infatti constatare come de facto nessun Dsp sia stato donato. In compenso è cresciuto notevolmente il mercato delle cessioni volontarie di Dsp a titolo oneroso (Vtas), anche se soltanto il 4% dei 650 miliardi erogati nel 2021 è stato mobilizzato.

In altri termini, i paesi sviluppati hanno scambiato dollari e altre valute in cambio di Dsp dei Paesi in via di sviluppo, accrescendo paradossalmente i propri stock. Insomma, su un tema così importante come l’espansione degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, restano molte chiacchiere, pochi fatti.