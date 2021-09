Le Borse europee rimbalzano dopo la paura per Evergrande. A Milano al top i petroliferi

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee a metà seduta resistono alla crisi del “mattone” cinese, dopo il lunedì nero che ha fatto registrare la peggior seduta degli ultimi tre mesi e mezzo. Sembra così affievolirsi, almeno nel Vecchio Continente, la paura per il destino del colosso immobiliare Evergrande, che qualcuno ha paragonato al default di Lehman Brothers, e l'attenzione torna a concentrarsi sulle imminenti riunioni delle Banche centrali, nel giorno in cui inizia la riunione della Fed (e gli investitori aspettano indicazioni sui tempi di inizio del "tapering").

Tonica al giro di boa la Borsa di Milano con il FTSE MIB spinto da banche e petroliferi (in scia alla risalita del greggio oltre i 71 dollari al barile). In rialzo l'indice DAX 30 a Francoforte, il francese CAC 40 e l'AEX di Amsterdam, dove si registra il debutto da "rockstar" della major discografica Universal con un guadagno superiore al 30%. Positivi anche i future negli Usa, mentre in Asia il listino principale di Tokyo ha chiuso in calo di oltre il 2% e Hong Kong, dopo una seduta volatile, ha recuperato sul finale chiudendo a +0,5%.

A Piazza Affari brillano banche e petroliferi



Sul FTSE MIB di Milano il comparto delle utility, dopo una buona partenza, ha rallentato ma resta in territorio positivo con Enel, Hera e A2a. Nella parte alta del listino si piazzano il risparmio gestito con Banca Mediolanum e l’intero settore bancario, da Banca Pop Er a Unicredit, sempre in fermento grazie alle ipotesi di aggregazione che coinvolgono in particolare Banca Mps. In coda Telecom Italia mentre l'indice principale è guidato dai titoli petroliferi che stanno accelerando in scia al rialzo del greggio, a partire da Tenaris e soprattutto Saipem. Dopo la debolezza delle ultime sedute, infatti, legata alle preoccupazioni per l'impatto della crisi Evergrande sull'economia cinese, l'attenzione degli analisti si è spostata su scorte e produzione americane, colpite dalle conseguenze degli ultimi uragani. Royal Dutch Shell stima che la produzione di due dei suoi principali impianti nell’area non riprenderà fino al nuovo anno, per una perdita di 300mila barili al giorno, secondo Bloomberg.

Sale Generali con l'imprenditore Gaetano Caltagirone che rastrella ancora azioni sul mercato si porta al 6,2% del capitale della compagnia triestina. Gli acquisti premiano anche Amplifon, Poste Italiane e Unipol.

Ad Amsterdam +35% per Universal all'esordio

Intanto, balzo superiore al 30% all'esordio alla Borsa di Amsterdam per Universal Music Group, la major americana scorporata da Vivendi che assegnerà ai suoi azionisti il 60% delle azioni. A fronte di un prezzo di collocamento fissato in 18,50 euro, le quotazioni hanno segnato un prezzo di apertura di 25,25 euro con un rialzo del 35% circa per poi toccare anche un massimo a 26,45 euro. La capitalizzazione è di 45,5 miliardi di euro. A Parigi, intanto, Vivendi, che conserva il 10,13% di Umg, perde oltre il 14%. In una nota il gruppo francese spiega che, alla luce del prezzo di apertura, viene confermata la distribuzione in natura delle azioni Umg agli azionisti di Vivendi (nel rapporto di una azione Umg ogni azione Vivendi).