Il caso Patek Philippe

Era il 1851 quando i negozi di Tiffany divennero punti vendita ufficiali degli orologi Patek Philippe negli Stati Uniti, e nel dicembre del 2021, il mese dello shopping natalizio, per ricordare un sodalizio lungo 170 anni, nelle boutique Tiffany di New York, Beverly Hills e San Francisco sono messi in vendita 170 preziosi Nautilus, la referenza 5711, una delle più amate del marchio svizzero, con il quadrante in Tiffany Blue. Un orologio viene battuto all'asta da Phillips a New York per 6,5 milioni di dollari, che vengono devoluti alla ong The Nature Conservancy.

