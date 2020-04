Il caso Roosevelt manda in crisi il Pentagono, si dimette il segretario alla Marina militare

La lettera di Crozier

La sua cacciata ha fatto discutere, anche tra gli ex ufficiali. Se è vero che ha violato la cosiddetta “chain of command” inviando la sua lettera a venti superiori e funzionari del governo, la situazione sul vascello stava precipitando. Le infezioni si stavano moltiplicando, ad oggi sono oltre 170, dopo che la nave aveva attraccato in Vietnam ed era stato ordinato il suo ancoraggio, appunto, a Guam in attesa del da farsi. Nella missiva, Crozier lanciava un estremo appello affinchè venissero rotti gli indugi e la salute e la vita dell’equipaggio, quasi cinquemila marinai, venisse salvaguardata, con lo sbarco e la quarantena di gran parte del personale a bordo. Ricordava che le forze armate non si trovavano nel mezzo di un conflitto che imponesse l’estremo sacrificio. «Non siamo in guerra. Non è necessario che i marinai muoiano. Se non agiamo subito, manchiamo di prenderci cura del nostro asset più prezioso, i nostri marinai».



Il licenziamento del capitano

Quella accorata lettera, non classificata come top secret, trovò a fine marzo la strada delle pagine del San Francisco Chronicle, che la pubblicò generando imbarazzo ai vertici, del Pentagono e dell’amministrazione.

Quasi immediata la risposta di Modly, che pochi giorni dopo, il 2 aprile senza alcuna indagine come al più previsto dalle forze armate, annunciava la cacciata del capitano per aver agito in maniera «non professionale», con «pessimo senso di responsabilità» e per non essersi assicurato che la lettera «non trapelasse». Aveva sollevato «un allarme non necessario». Davanti al saluto dell’equipaggio all’ufficiale, che ai loro occhi aveva messo la loro salvaguardia davanti alla propria carriera, Modly aveva deciso di insistere programmando la sua visita di persona al vascello ferito per la sua arringa lunedì 6 aprile. Crozier «era troppo naïf o troppo stupido per essere al comando di una nave come questa», aveva sentenziato. Nelle ore successive si era poi scusato per «qualunque offesa le mie parole abbiamo recato» ma ormai la débâcle era irreversibile, con il moltiplicarsi di richieste di una sua uscita di scena anche da parte di numerosi ex alti ufficiali del Pentagono.



Caduta di un fedelissimo

Modly era un fedelissimo di Trump e avrebbe agito, secondo gli avversari, in uno stile da epurazione di chi contraddice o imbarazza la Casa Bianca. Sulla poltrona di Segretario della Marina militare era arrivato in circostanze già controverse. Aveva sostituito un predecessore, Richard Spencer, silurato da Trump lo scorso novembre per la sua opposizione alla decisione del Presidente di perdonare e concedere ogni onore a un fante d’assalto della marina, Eddie Gallagher, che era stato accusato di crimini di guerra dai suoi stessi commilitoni in Iraq e condannato dalla giustizia militare per essersi fatto fotografare, come fosse un trofeo, sul cadavere di un adolescente militante dell’Isis che aveva appena ucciso.

