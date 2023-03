Ascolta la versione audio dell'articolo

Trenta mesi nei quali 360mila cantieri hanno provato ad accedere allo sconto con 62,5 miliardi di investimenti. Ma anche trenta mesi di indagini, frodi, sentenze della Cassazione, con centinaia di interpelli dell'Agenzia delle Entrate e decine di modifiche normative. Oltre al costante sottofondo delle polemiche politiche tra sostenitori e detrattori dell'agevolazione. Il superbonus – nella versione al 110% – è nato il 1° luglio del 2020 e ha chiuso il suo percorso a dicembre del 2022. Trenta mesi ed oltre ripercorsi nel prossimo volume in edicola con Il Sole 24 Ore per un mese da sabato 25 marzo “Il caso superbonus. E tutto quello che è (ancora) possibile ottenere” scritto dai giornalisti del Sole 24 Ore Dario Aquaro, Cristiano Dell'Oste e Giuseppe Latour. Una cronaca della più discussa tra le agevolazioni fiscali per la casa.

Dopo la partenza del superbonus al 90% e il blocco delle cessioni e degli sconti in fattura, gli autori raccontano ciò che è successo, con qualche consiglio per sfruttare al meglio i bonus casa esistenti fino al 2025. “La sua storia, composta da migliaia di cronache, può dirci molto sul fisco e sulla politica economica in Italia. Questo libro apre una riflessione sulla più discussa agevolazione fiscale per gli immobili. Mette in prospettiva gli eventi e offre qualche consiglio per sfruttare al meglio i bonus casa esistenti fino al 2025. Ma non vuol essere un volume per addetti ai lavori, né un manuale per l'uso. È piuttosto il tentativo di fare una prima critica compiuta del superbonus, che però non perda di vista l'orizzonte della riqualificazione energetica. Perché l'inefficienza energetica e la vetustà del parco immobiliare italiano sono sotto gli occhi di tutti. E di agevolazioni, non per forza “super”, ci sarà ancora bisogno” anticipano i tre autori nell'introduzione. Gli 8 capitoli di questo volume spaziano dal “trucco” dello sconto fiscale al boom dei bonus casa passando per le frodi e l'antifrode concludendo con un analisi sul mercato “bloccato” e le prossime mosse.

Il libro resterà in edicola per un mese al prezzo di 12,90€ e sarà disponibile anche in libreria da venerdì 31 marzo al prezzo di 16,90€ ed in formato ebook al prezzo di 9,90€ acquistabile su tutte le principali piattaforme.