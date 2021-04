Il caso Turchia e i rischi dietro i bond ad alto rendimento

3' di lettura

La violenta svalutazione della lira turca dello scorso mese (superiore al 10%) in seguito alla cacciata del governatore della banca centrale da parte del presidente Erdogan conferma la rischiosità di puntare su obbligazioni in divisa ad alto rendimento, anche se l’emittente ha un merito creditizio elevato. Sulle valute emergenti si è fatto sentire anche il rialzo dei rendimenti Usa e del dollaro, un motivo in più per muoversi con prudenza su divise che offrono cedole allettanti. Il calo della valuta...